ЦИК: Партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения за выборами

Партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения за выборами, которые проходят с 17 по 19 сентября. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В информационном центре ЦИК она сообщила, что обсудила эту тему с представителями партий. "Вообще никаких претензий, жалоб к качеству видеонаблюдения нет", - отметила Памфилова.

По ее оценке, работоспособность системы составляет 99,98%. Небольшие неисправности были, и они довольно быстро исправлялись. "Например, за 18 сентября было зафиксировано 12 нарушений в работе видеокамер, среднее время устранения неисправности - 25 минут", - сообщила глава Центризбиркома.