ЦИК зафиксировал значительное уменьшение нарушений на выборах в РФ

Нарушений в России на выборах стало "на порядок меньше" по сравнению с показателями предыдущих избирательных циклов. Об этом заявила в воскресенье глава ЦИК РФ Элла Памфилова. А в МВД привели подтверждающую это заявление статистику и пришли к выводу, что значительных нарушений нет.

Те, что есть, выявляются, ведь их "невозможно скрыть", подчеркнула глава ЦИК в эфире телеканала "Россия-24". Она охарактеризовала российскую избирательную систему как "одну из самых, если не самую прозрачную в мире".

На ту же тему в инфоцентре Центризбиркома высказался начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Михаил Давыдов. По его словам, на текущий момент большого количества нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Госдуму в России, не зафиксировано.

В целом же МВД России с начала избирательной кампании зарегистрировало более пяти тысяч различных сообщений о нарушениях, заявил он. Это почти в полтора раза меньше, чем в период проведения парламентских выборов 2016 года.

"Мы стараемся оперативно разрешать поступающие к нам обращения граждан, - уточнил Давыдов. - Те, которые не относятся к нашей компетенции, направляем по подследственности. Так, 77 сообщений направлено в Следственный комитет РФ".

Кроме того, по словам начальника управления, в текущем году почти в полтора раза сократилось количество уголовных дел, связанных с выборами.

Серьезных нарушений на данный момент также не выявили мониторинговая группа СПЧ, миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ. К выводу об их отсутствии также пришли в Общественной палате, о чем заявляла ее секретарь Лидия Михеева.