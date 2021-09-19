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19.09.2021 21:31
Рубрика: Общество

Дистанционное измерение артериального давления внедрят по всей России

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(8565)
Дистанционное измерение артериального давления у гипертоников опробовали в нескольких регионах, и теперь внедрят по всей России, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Суть программы: пациенты бесплатно, за счет ОМС, получают у своего терапевта тонометр с возможностью автоматической передачи данных. Умный прибор не только измеряет давление, но и передает данные в онлайн-режиме в центр мониторинга. Обработанные результаты поступают к врачу, и он получает сигнал, что пора связаться с пациентом и подкорректировать терапию, не дожидаясь, пока тот соберется на прием.

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Пилот идет уже второй год в 25 регионах России. "При дистанционном наблюдении врач в режиме, близком к реальному времени, видит отклонения показателей артериального давления от целевых уровней и проактивно, на основании объективных данных медицинских приборов, с учетом клинической картины пациента корректирует назначенное лечение, - пояснил "РГ" глава НМИЦ Кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов. - Результаты пилота мы оцениваем как весьма воодушевляющие. Количество вызовов "скорой" в пилотных регионах заметно уменьшилось. А снижение числа инфарктов и инсультов в популяции больных гипертонией поможет снизить число госпитализаций, уменьшит инвалидизацию и смертность от болезней сердца и сосудов. Минздрав предполагает планомерно охватить дистанционным мониторингом с 2023 года все регионы России. Необходимые решения предусмотрены проектом программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022-2024 годы".

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