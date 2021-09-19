"Единая Россия" лидирует в 179 одномандатных округах

Лидерство на выборах в Госдуму по одномандатным округам по итогам обработки 22,75 процента протоколов - у партии "Единая Россия".

"Единороссы" одержали победу в 179 одномандатных округах, представители компартии - в 18, "Справедливой России - За правду" - в семи. Такие данные предоставил Центризбирком по результатам обработки 22,75 процента протоколов участковых избирательных комиссий.

По одному лидеру в округах у партий ЛДПР, "Родина" и "Гражданская платформа" и еще в четырех округах больше всех голосов набрали самовыдвиженцы.