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19.09.2021 18:39
Рубрика: Власть

Элла Памфилова: За вранье "Карта нарушений" покраснела от стыда

Текст: Валентина Егорова, Татьяна Замахина
Прозрачность и открытость избирательного процесса имеет свою оборотную сторону - растущее количество нападок на выборные процедуры со стороны тех, кто настроен на дискредитацию российских выборов любой ценой. В этом году Центризбирком решил дать ответ на претензии движения "Голос" (признано в РФ иностранным агентом), содержащиеся в докладе движения и так называемой "Карте нарушений", которая, по определению главы ЦИК Эллы Памфиловой, "покраснела от стыда" за своих составителей.

"Мы облегчили жизнь нашим критикам, тем, кто ищет любую соринку в нашем глазу, но не замечает бревно в глазах своих покровителей", - сказала она в воскресенье в информационном центре ЦИК России. Глава комиссии напомнила, что в этом году существенно расширены возможности наблюдения - как живого, так и с помощью устройств видеофиксации. "Эта прозрачность имеет обратную сторону", - подчеркнула Памфилова. Те, кто не очень разбирается в процедурах, но жаждет "хайпануть", не гнушаются никакими методами.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Отдельная история здесь - так называемая "Карта нарушений", которую ведет движение "Голос". В прошлые годы наблюдатели и избиркомы тратили немало времени на проверку поступающих туда сигналов о "нарушениях". Ожидаемо не стала исключением и большая федеральная кампания.

В инфоцентре ЦИК в пятницу продемонстрировали ролик одного из зарубежных телеканалов, где представитель "Голоса" критикует организацию выборов и утверждает, что в первый день голосования нарушений больше, чем на парламентских выборах 2011 года.

"День голосования еще не прошел, а они уже делают выводы о том, что нарушений больше, чем на выборах в 2011 году, вы понимаете, почему и что такое 2011 год - отметила Элла Памфилова. - Это абсолютно целенаправленная, спланированная, хорошо финансируемая из-за рубежа кампания". "Вот у них карта нарушений покраснела от стыда за вранье, пусть расскажут, что происходит на самом деле, - сказала она. - Пусть они выступят, представят нам все свои факты, будем разбирать".

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Глава ЦИК сделала вывод, что движение "цепляется за всякую ерунду", потому что избирательная система в РФ стала настолько прозрачной, что уже не к чему придраться по существу.

"Мы читали уже все доклады - еще далеко было до выборов - и поразились миллионам высосанных из пальца избирателей, которые лишены пассивного избирательного права. Большей чуши вообще сложно представить. У нас уже доклад готов давно, который в пух и прах разбивает эти высосанные из пальца предположения", - заявила Памфилова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Напомним, по мнению сотрудников "Голоса", порядка 9 млн человек (около 8% от общего числа избирателей) якобы не могут баллотироваться в депутаты из-за наличия второго гражданства или вида на жительство, судимости или причастности к действиям экстремистских организаций.

По мнению Памфиловой, подобные доклады "Голоса" были направлены не на защиту прав граждан, а на формирование в России и за рубежом общественного мнения о том, что "выборы обязательно должны быть грязными, ужасными". При этом глава ЦИК назвала сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца "суперпрофессионалом" и сообщила, что направила ему письменное приглашение выступить в информцентре Центризбиркома.

"Мы прислушивались ко многим его замечаниям по существу и благодарили за это. Но, когда идет откровенная, извините, политическая игра по дискредитации выборов в России, тогда нужно поступать прямо: иду на вы", - заявила она.

Сам Мельконьянц в субботу заявил в эфире одного из телеканалов, что придет в ЦИК и выскажет свою точку зрения. На момент подписания этого номера в информационном центре комиссии он так и не появился.

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