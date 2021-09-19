"ЕР" лидирует на выборах в Госдуму после обработки 15% протоколов

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 15,01% итоговых протоколов набирает 41,17% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Кроме того, стал известен результат партии в онлайн-голосовании.

Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России в воскресенье.

Далее идут КПРФ - 23,9%, ЛДПР - 9,07%, "Новые люди" - 7,32% и "Справедливая Россия" - 6,97%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму на данной стадии обработки протоколов.

Кроме того, сообщается, что "Единая Россия" набрала свыше 54% голосов по итогам дистанционного электронного голосования, не считая результатов в Москве. Об этом заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Результаты других партий таковы: КПРФ - 11,65%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,25%, ЛДПР - 7,86%, "Новые люди" - 7,66%".