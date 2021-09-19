ЕР лидирует с 43,31% голосов после обработки 21% протоколов

На выборах депутатов Госдумы восьмого созыва после подсчета данных 21% протоколов участковых избирательных комиссий по партийным спискам с результатом 43,31% лидирует "Единая Россия". Такие данные приведены на табло в информационном центре ЦИК России.

У КПРФ 22,84% голосов, у ЛДПР - 8,7%, у "Справедливой России - За правду" - 7,19%, у "Новых людей" - 6,79%. Остальные политические силы пока не дотягивают до необходимых для прохождения в Госдуму 5%.

При этом идущая шестой Партия пенсионеров, по последним данным, опустилась ниже 3% и при таком раскладе не сможет претендовать на государственное финансирование.

Напомним, Госдума избирается по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам. По предварительным данным, "Единая Россия" лидирует в 131 округе, КПРФ - в 10 округах, "Справедливая Россия - За правду" - в 5, "Новые люди" - в 1, "Гражданская платформа" - также в одном.

Предварительные итоги выборов в нижнюю палату парламента ЦИК огласит в полдень 20 сентября.