Европейские эксперты оценили выборы в России

Прозрачные и удобные для граждан - так оценивают проходящие в России выборы международные эксперты.

В частности, процедура голосования людей с ограничениями по здоровью в России удобнее для избирателя и строже с точки зрения соблюдения самой процедуры, чем в Германии. Такое мнение высказал депутат Палаты депутатов Берлина Гуннар Норберт Линдеманн, который следит за ходом российских выборов.

Эксперт обратил внимание на важную возможность для тех людей, кто не может прийти на участок сам.

- В России к такому человеку могут прийти с урной для голосования на дом, и обязательно в этой команде будет наблюдатель, который проверяет, что весь процесс происходит согласно процедуре, - говорит Гуннар Норберт Линдеманн. - В Германии, к сожалению, это невозможно.

Есть возможность проголосовать только при помощи письма - вы даете заявку, и бюллетень приходит к вам в почтовый ящик. Но, конечно, это создает большое пространство для возможных нарушений, ведь кто угодно может вытащить письмо из вашего почтового ящика, проголосовать абсолютно за любую партию и отправить это письмо. В России формат более строгий. Мне кажется, это важно.

В целом немецкий эксперт отметил высокий уровень организации выборов в России.

"С точки зрения безопасности как голосующих, так и тех, кто работает на избирательных участках, все меры соблюдены. Всегда есть перчатки, маски, дополнительные пластиковые маски, производится дезинфекция", - заметил он.

На каждом участке работают наблюдатели - и общественные, и от партий.

"Мы приходили на разные избирательные участки, и люди, которые там работали, все нам показали. Можно сказать, что выборы проводятся в соответствие с самыми высокими демократическими стандартами, поэтому результаты, очевидно, должны быть чистыми", - заявил эксперт.

С ним согласен профессор Центра обучения за рубежом в Париже, член Ассоциации дипломатической прессы Жераль Оливье.

- Хорошо, что у людей в России есть много возможностей прийти и проголосовать, - говорит французский эксперт. - Это можно сделать в разные дни - пятницу, субботу, воскресенье. Можно на бумаге, традиционным способом, можно по интернету. Есть специальные команды, которые готовы прийти к человеку на дом, если он не может лично посетить участок. Сделано все, чтобы облегчить процедуру выбора. Выборы проходят легко, на самих участках светло, чисто, царит хорошая атмосфера.

Жераль Оливье считает выборы прозрачными.

"На тех участках, где мы успели побывать, мы не заметили ни попыток каких-либо нарушений, ни самих нарушений", - подчеркнул он.