Facebook заблокировал аккаунты немецких ковид-диссидентов

Новости

Собянин: Москвичи проявили небывалую активность - явка составила около 50 процентов 23:09
Турчак поздравил сторонников "Единой России" с чистой и честной победой 22:59
Матвиенко: ЦИК не "заметает под ковер" нарушения 22:59
По результатам онлайн-голосования в 6 регионах ЕР набрала 54,25% 22:48
Матвиенко: Выборы доказали эффективность избирательного законодательства РФ 22:41
В результате падения военного самолета в США пострадали только летчики 22:19
Хинштейн: "Единая Россия" обязательно исполнит все обязательства 22:13
Bloomberg рассказал о рекордном росте фондового рынка в России 22:12
"Единая Россия" после подсчета 12,68% протоколов лидирует в 131 округе 22:10
В Алтайском крае "Единая Россия" лидирует после обработки 15% протоколов 22:00
Зюганов: Избиратель услышал КПРФ, поверил и проголосовал 21:59
В Минцифры заявили о готовности масштабировать систему ДЭГ на всю страну 21:50
Ревенко: "Единая Россия" одерживает убедительную победу 21:49
Боксер Мэнни Пакьяо заявил о своем участии в выборах президента Филиппин 21:45
Памфилова просит Зюганова разобраться с "информатакой" КПРФ на избиркомы 21:28
Климов: Зарубежным оппонентам не удалось превратить наши выборы в цирк 21:12
Итоговая явка на онлайн-голосование в регионах ЦФО превысила 90% 21:09
Онлайн-голосование привлекло к выборам лояльный ЕР электорат 21:01
В Калининградской области закрылись последние избирательные участки России 21:00
Итоговая явка на онлайн-голосовании в Москве превысила 96% 20:48
В Техасе разбился военный учебно-тренировочный самолет 20:38
Глава СПЧ проголосовал онлайн и высоко оценил систему дистанционного голосования 20:32
Гол Роналду помог "МЮ" обыграть "Вест Хэм" в чемпионате Англии 20:31
В результате извержения вулкана на Канарских островах никто не пострадал 20:20
ЦИК: Партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения за выборами 19:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 22:58
Рубрика: В мире

Facebook заблокировал аккаунты немецких ковид-диссидентов

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(8565)
Социальная сеть "Фейсбук" удалила около 150 учетных записей, страниц и аккаунтов, связанных с движением "Нестандартное мышление", которое собрало под своим крылом немецких ковид-диссидентов.
В Германии из-за пандемии молодежь стала больше употреблять алкоголь

До сих пор админы "Фейсбука" охотились на разного рода фейковые аккаунты, однако сейчас впервые прибегли к блокировке реальной группы, пишет Spiegel online. В компании настаивают, что противники мер по борьбе с "короной" занимались распространением "дезинформации, связанной с вопросами здоровья, высказываний на почве ненависти и призывов к насилию". Также не будут работать любые ссылки на "Нестандартное мышление" в "Инстаграме". Основатель и идейный вдохновитель "Нестандартного мышления" бизнесмен из Штутгарта Михаэль Бальвег, который собирает многотысячные демонстрации ковид-диссидентов в городах Германии (на этих мероприятиях, разумеется, никто принципиально не носит маски и не соблюдает социальную дистанцию), пригрозил подать на "Фейсбук" в суд. В частности, под запрет попала страница, на которую были подписаны 30 тысяч пользователей - там они активно обсуждали, как немецкое государство якобы "попирает основные права граждан" и "уничтожает свободу слова". Ранее видеоплатформа YouTube также удалила канал "нестандартно мыслящих". Напомним, с апреля 2021 года "Нестандартное мышление" попало под надзор немецкой контрразведки - Федерального ведомства по защите конституции. Движение подозревают в экстремизме. В МВД земли Баден-Вюртемберг (к ней относится Штутгарт) назвали блокировку хорошей новостью.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Памфилова предложила установить неделю школьных каникул для проведения выборов
В результате падения военного самолета в США пострадали только летчики
Синоптик Тишковец: В понедельник Москву ждет сильнейший за 73 года ливень
Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе