Facebook заблокировал аккаунты немецких ковид-диссидентов

Социальная сеть "Фейсбук" удалила около 150 учетных записей, страниц и аккаунтов, связанных с движением "Нестандартное мышление", которое собрало под своим крылом немецких ковид-диссидентов.

До сих пор админы "Фейсбука" охотились на разного рода фейковые аккаунты, однако сейчас впервые прибегли к блокировке реальной группы, пишет Spiegel online. В компании настаивают, что противники мер по борьбе с "короной" занимались распространением "дезинформации, связанной с вопросами здоровья, высказываний на почве ненависти и призывов к насилию". Также не будут работать любые ссылки на "Нестандартное мышление" в "Инстаграме". Основатель и идейный вдохновитель "Нестандартного мышления" бизнесмен из Штутгарта Михаэль Бальвег, который собирает многотысячные демонстрации ковид-диссидентов в городах Германии (на этих мероприятиях, разумеется, никто принципиально не носит маски и не соблюдает социальную дистанцию), пригрозил подать на "Фейсбук" в суд. В частности, под запрет попала страница, на которую были подписаны 30 тысяч пользователей - там они активно обсуждали, как немецкое государство якобы "попирает основные права граждан" и "уничтожает свободу слова". Ранее видеоплатформа YouTube также удалила канал "нестандартно мыслящих". Напомним, с апреля 2021 года "Нестандартное мышление" попало под надзор немецкой контрразведки - Федерального ведомства по защите конституции. Движение подозревают в экстремизме. В МВД земли Баден-Вюртемберг (к ней относится Штутгарт) назвали блокировку хорошей новостью.