Французский политик пожелал Парижу скорее признать Крым российским

Один из международных наблюдателей, участвующих в наблюдении за ходом голосования на парламентских выборах РФ, пожелал властям Франции поскорее признать российский статус Крыма. Об этом РИА Новости заявил французский политик Мишель Вуазен, занимавший ранее должность главы делегации Франции в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

"Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее", - заявил Вуазен в отношении перспективы признания Парижем нынешнего статуса полуострова.

Он также прокомментировал прозвучавшее ранее заявление МИД Франции о том, что правительство этой страны не признает результаты голосования в Крыму.

"Нельзя до того, пока выборы не завершились, не признавать их и делать голословные заявления", - цитирует его агентство.

Ранее Вуазен в беседе с журналистами отметил, что на него и других участников группы международных наблюдателей оказывалось давление со стороны Европарламента.

"Даже на нас, хотя я здесь в личном качестве, как международный эксперт, оказывается давление со стороны Европарламента. Были призывы, чтобы не приезжали. Я считаю, что это просто недопустимо, все должны иметь право, если хотят, приехать, знакомиться с процессом, и увидеть, что все здесь проходит нормально", - заявил политик.

Немногим ранее его коллега депутат французского Национального собрания Жером Ламбер также обратил внимание на крайне странное отношение евродепутатов к делегации.

"Я не понимаю, с чего вдруг Европейский парламент так пристально следит за ситуацией с французскими депутатами. У них нет над нами никакой юрисдикции", - цитирует Ламбера агентство "Крым-Информ".

Он со своей стороны призвал всех европейских критиков лично приехать на полуостров, чтобы воочию убедиться в том, что выборы в Крыму "проходят в соответствии с международными требованиями".