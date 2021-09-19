Французский политолог назвал Россию лидером цифровой демократии

Россия лидирует в обеспечении цифровой демократии. Такое мнение высказал политолог, президент Французского гуманитарного движения Эммануэль Марк-Андре Леруа, который уже в третий раз наблюдает за выборами в России.

Международный эксперт отметил техническое совершенство нашей избирательной системы.

"Мы общались с ответственным за техническое обеспечение электронного голосования, и нас поразили достоверность и уровень аргументации с технической точки зрения. Это позволяет говорить о том, что все демократические стандарты и процедуры соблюдаются", - заявил господин Леруа.

"Россия, безусловно, сегодня один из мировых лидеров в обеспечении электронной, цифровой демократии", - добавил он.

Французский политолог также высказал мнение об организации выборов в России, отметив серьезные улучшение за последние годы.

"Большой прорыв в работе. Прежде всего это, конечно, техническое мастерство, которое вышло на совершенно новый уровень. Сильно вырос уровень профессионализма, который позволяет обеспечить демократию в Российской Федерации. Очень важно в условиях пандемии отметить и то уважение к соблюдению санитарных норм, которые действительно присутствуют на участках, которые мы посетили", - поделился впечатлениями Леруа.