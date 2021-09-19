Глава СПЧ проголосовал онлайн и высоко оценил систему дистанционного голосования

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев проголосовал онлайн на выборах в Госдуму и остался доволен сервисом.

"У меня жалоб нет, - сказал он в интервью РИА Новости. - Вообще не вижу никаких рисков и нареканий в процедуре дистанционного голосования. Удобно, быстро, комфортно".

При этом Валерий Фадеев отдельно заметил, что, по его мнению, очереди и сбои, которые имели место, говорят лишь о росте спроса на онлайн-голосование, а также о том, что "эта технология будет постепенно распространяться все быстрее, и это - хорошая новость".

Дистанционное электронное голосование в 2021 году организовано на выборах в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославcкой, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе в Крыму.