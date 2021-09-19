Сразу оговорю: я - за санитарные пропуска в эпоху пандемии и у них, и у нас. За то, чтобы мы вышли на божий свет из сот тяжелой самоизоляции.

Равно как и за то, чтобы машины не ехали на красный свет. Чтобы видеокамера фиксировала каждого, входящего в подъезд. От этого у меня реальной свободы передвижения становится не меньше - уверенно больше: дома, на работе, в дороге, за границей... Кстати, карманники, которых в лицо на Пушкинской площади в метро знала чуть ли не вся Москва, исчезли как класс, когда появилось "всевидящее око старшего брата".

Ковиддисиденты есть в любой стране, но когда ими, как во Франции, становятся сами медики, ситуация выходит за грани здравого смысла. Лучше вкалывать физраствор или трем тысячам быть уволенными с работы, чем сделать прививку?

Моя личная свобода - это осознанная, по классику, необходимость (маска, перчатки, прививка, тест) ровно для того, чтобы все мы могли вернуться из зажатых обстоятельств в открытый безбарьерный мир.

Недавно в РГ проходил Совет экспертов с ректорами ведущих вузов, когда они были поставлены в чрезвычайную ситуацию перед началом учебного года. Да, этим летом, например, более ста университетов США заявили, что не будут зачислять студентов без прививки. У нас же процесс пошел по более мягкому варианту. Сказать вечно свободолюбивому студенту, что он должен привиться - да это же нарушение прав человека!

С другой стороны, как ему, ректору, селить в общежития (не в одноместные же номера) иногородних, принять иностранных студентов, запустить лекционные потоки в аудиториях, выполняя строгие и праведные требования Роспотребнадзора?

Наверное, силой убеждения они все сделали правильно, раз учебный год в стране успешно начался.

Государство, как самый просвещенный европеец, имеет полное право бороться с темнотой и невежеством

... Просьба от белорусских коллег: помогите, ради бога, племянница в Елабуге с тяжелым ковидом. Профессиональная солидарность, да и человеческая, заработала немедленно: казанское бюро РГ, перевоз в Набережные Челны, телефонные консультации земляка и великого доктора Валерия Вечорко... Сегодня там ситуация - с шансом на жизнь и с клятвой всей семьи непременно привиться.

Вот чемпионат России по шахматам среди синьоров (тех, кому за 60) опять перенесли как раз по этой причине: не привиты. И по злой иронии судьбы уходит из жизни от ковида известный шахматист, активно выступавший против любых санитарных мер, ограничивающих его права и свободы...

Когда во время войны сеются слухи и паника, многие страны приравнивают это к преступлению. У нас, кроме уголовно наказуемой выдачи ложных сертификатов о прививке, фейковый обмен информацией ничем никому не грозит.

Вот известная красавица-блогерша (не сделаю рекламу, не назову фамилию), у которой 8,2 миллиона подписчиков, пишет в Инстаграм: "Связь 5G устанавливают даже в школах и госпиталях. Вакцинация - способ контролировать и иметь возможность вводить человеку в систему все, что угодно!". Цифровое рабство, чипирование населения, заговор мировой элиты - слухи нелепее один другого со скоростью света распространялись в Сети и становились самыми популярными мнениями!

Появились целые научные школы, которые занимаются мониторингом безбрежного актуального фольклора. В один клик вы увидите фейки-миллионники. И производятся они не столько в России.

Специалисты указывают на зарубежную географию, где описываются не только ужасы про наши вакцины, но настоятельно насаждается мысль, что каждый привитый россиянин станет бездетным.

И сколько бы Лейла Адамян, главный акушер страны, не разоблачала эту чушь с реальными цифрами и примерами, ложь бежит, а правда лежит.

Все падает на благодатную почву. Слишком долго все сидели у телевизора и наблюдали "битву экстрасенсов", могли сутками не спать, пока не определялся по ДНК слюны внебрачный сын "звезды".

Потом бросили все и ушли в ТикТок за хайпом. Конечно, фарш не пропустишь обратно. Поколение визуалов, ворвавшихся в мир с криком "Я это вижу!", уверенно сдвигает на обочину жизни людей с незаметным клеймом на лбу "я это знаю"...

Поэтому государство, как самый просвещенный европеец, имеет полное право бороться с темнотой и невежеством всеми доступными средствами. Петр Первый раздавал пряники первым посетителям библиотеки. Правительство Москвы раздает всем после 65, прошедших ревакцинацию, витамины и приборы для измерения давления.

И бесплатная вакцинация и санпаспорт тут, мне кажется, проходят по графе пряник, а не кнут.

У каждого из нас, а не только у привилегированной знати, есть великая свобода - прививаться, жить и знать, а не фейковать до смерти.