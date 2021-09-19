Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 45,15 процента

Голосование по выборам Государственной думы восьмого созыва уже завершено, однако итоги только начали подводить. Но уже было понятно, что эти парламентские выборы прошли спокойно, организованно и вызвали у россиян больше интереса, чем прошлые. Нарушений стало на порядок меньше, чем в ходе предыдущих кампаний, а ставшие рекордными кибератаки на ЦИК и другие структуры не повлияли на волеизъявление граждан.

Голосование шло по всей России в различных часовых поясах. Фото: РИА Новости

Количество партий по сравнению с предыдущими выборами в нижнюю палату не изменилось - в бюллетени также вошли 14 объединений. Но сам список стал другим. К четырем парламентским политическим силам ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду") и восьми имеющим опыт работы на региональном уровне ("Яблоко", "Родина", Партия РОСТА, "Гражданская платформа", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", Российская партия свободы и справедливости, "Зеленые") добавились две новые партии ("Зеленая альтернатива" и "Новые люди"), которые возникли в прошлом году и успешно выступили в Единый день голосования 2020 года.

После обработки 9,08 процента протоколов участковых избиркомов лидером по федеральному округу была "Единая Россия" с 38,75 процента голосов, на втором месте была КПРФ с 25,06 процента, третье место у ЛДПР - 9,6 процента. На момент подписания номера подсчет голосов продолжался. Тем не менее стоит поговорить о ходе голосования и тенденциях этих выборов.

Новая практика: три дня на выбор

Если сравнивать активность избирателей на этих думских выборах и на предыдущих, то в 2016 году к 15.00 московского времени явка составила около 33%. В этом году уже к середине дня в воскресенье она превысила 40%. Итоговую явку ЦИК огласит в понедельник вместе с предварительными результатами голосования. По экспертным оценкам, суммарная активность избирателей за три дня будет значительно выше, чем за пятницу-субботу. Это понятно и объяснимо - возможностей проголосовать в этот раз было куда больше, чем в прошлый.

Во-первых, голосование стало многодневным, каждый избиратель мог выбрать удобный для себя день. Так, например, министр обороны Сергей Шойгу проголосовал в пятницу, спикер Госдумы Вячеслав Володин исполнил свой гражданский долг в Москве в субботу, а глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко - в родном Санкт-Петербурге в воскресенье.

За ходом голосования следили 245 международных наблюдателей из 59 стран мира

Окончательные данные по явке еще не были подведены, однако стало понятно, что активность избирателей оказалась на уровне явки в прошлые выборы с небольшим превышением. По данным ЦИК РФ на 18.00 мск воскресенья, предварительная явка избирателей на них составила 45,15%. Для сравнения, явка на выборах в Госдуму в 2016 году была зафиксирована на отметке 47,88%. Активнее всех среди российских регионов к этому времени голосовали в Чечне (93,31%), Карачаево-Черкесии (83,93%), Кабардино-Балкарии (82,34%), Ингушетии (78,09%), Тыве (77,44%), Дагестане (76,11%) и Татарстане (74,93%).

В целом явка избирателей соответствует ожиданиям Центризбиркома, оценил зампред комиссии Николай Булаев. При этом в течение трех дней она "складывалась равномерно", чем в ЦИК довольны. "Значит, нам удается сориентировать и проинформировать избирателей, что ходить на выборы нужно не обязательно в первый день, - пояснил он. - В результате нет массовых случаев скопления людей. Нам удается соблюдать все, что связано с защитой людей от плотных контактов".

Если посмотреть на цифры явки по дням (пятница - 16,85%, суббота - 31,51%), этот расчет оправдался.

Владимир Путин проголосовал онлайн. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Наблюдатели на посту: видно все

За порядком на участках следили российские и международные наблюдатели. Только силами Общественной палаты РФ (ОП РФ) было подготовлено более 250 тысяч человек. Вместе с представителями партий и кандидатов это вдвое больше. "У нас на сегодняшний день заявилось уже около 500 тысяч наблюдателей. В среднем получается, что это больше пяти человек на участок", - сказала Памфилова на брифинге в субботу.

Судя по сообщениям наблюдателей, поступивших к моменту подписания этого номера в ситуационные центры, значительных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение волеизъявление граждан, не произошло. Об этом говорили и члены ОП РФ мониторинговой группы СПЧ, и миссии наблюдателей от МПА СНГ и ПА ОДКБ.

"На протяжении трех дней с разных регионов все удивляются - на голосовании как-то тихо. Хорошо, что тихо, значит, избирательная система стала работать хорошо и качественно, - оценил, в частности, глава мониторинговой рабочей группы по выборам СПЧ Александр Точенов. - На мой взгляд, общественное наблюдение и видеонаблюдение свой результат показали".

Отметим, что количество иностранных наблюдателей в этот раз оказалось существенно меньше, чем раньше. Виной тому - пандемия. Большинство международных организаций с пониманием восприняли просьбу российской стороны сократить миссии. Но, увы, не все.

"У нас 245 наблюдателей из 59 стран, у которых есть статус международных наблюдателей. Сейчас они разъехались по стране так, как считают нужным", - рассказала Элла Памфилова. Настрой у них конструктивный, отметила она. В частности, беседа с небольшой группой наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была "подробной и очень заинтересованной". "Они действительно предметно смотрят, и это дорогого стоит. То есть страны Европы по-разному относятся к этому. Я думаю, что честные международные наблюдатели, профессионалы, внесут свою лепту в то, чтобы показать более объективную картину (выборов)", - сказала глава ЦИК РФ.

При этом она признала, что не может понять логику действий другой международной структуры - БДИПЧ ОБСЕ, которая отказалась прислать свою миссию в Россию. "Они решили, что, как в обычное время, надо присылать 500 наблюдателей, не учитывая, что в России пандемия. Мы не можем понять их критерии, почему в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей) или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей", - сказала Памфилова.

На протяжении трех дней с разных регионов все удивляются - на голосовании как-то тихо. Хорошо, что тихо, значит, избирательная система стала работать хорошо и качественно

Кроме наблюдателей в России также работали электоральные эксперты из-за рубежа. Например, политолог, президент Французского гуманитарного движения Эмманюэль Марк-Андре Леруа уже в третий раз приехал в РФ в этом качестве. "Мы общались с ответственным за техническое обеспечение электронного голосования, и нас поразили достоверность и уровень аргументации с технической точки зрения. Это позволяет говорить о том, что все демократические стандарты и процедуры соблюдаются", - заявил он.

Зарубежные оппоненты не смогли навязать народу РФ свою волю, несмотря на все попытки, оценил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. "Не получилось запутать в том числе международных наблюдателей, которые к нам приехали, - сказал сенатор. - С нашей точки зрения, это, наверное, главный итог в этой части нашей работы".

Процессу наблюдения помогали видеокамеры - выборы под их прицелом стали максимально прозрачными, считают в ЦИК. "Все тайное становится явным, теперь ничего скрыть нельзя, - отметила Элла Памфилова. - Надо быть безумцами, чтобы выставить на обозрение вбросы, все участки у нас находятся под наблюдением". Кстати, у партий, которые, конечно, пристально наблюдали за избирательным процессом, по ее словам, не было претензий к работе системы.

Нарушителей бьют по рукам

В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - по всей России прошло около 4,4 тысячи голосований на выборах всех уровней. В ряде регионов избиратели получали по девять бланков за раз. Несмотря на такой масштаб кампании, она прошла организованно и с небольшим количеством нарушений. Причем реакция на них была практически мгновенной - сомнительные бюллетени признавались недействительными, а проштрафившихся начальников в режиме реального времени отправляли в отставку.

"Всего недействительными признаны 8539 бюллетеней на 54 участках", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье вечером.

Среди причин:

- вбросы в Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях;

- бракованный тираж в Мордовии - КОИБы не считывают бланки;

- некачественно оформленный реестр выездного голосования в Ленинградской и Московской областях;

- ошибки при оформлении документов на надомное голосование в Челябинской области;

- в Ульяновской области член комиссии заполнил бюллетень за избирателя;

- в Самарской области член УИК проголосовал за родственника;

- в Кемеровской области нарушена целостность сейф-пакета;

- на Камчатке у переносного ящика отвалилась крышка;

- в Башкирии забыли опечатать ящик для выездного голосования, в нем обнаружен один лишний бюллетень.

Всего было подтверждено 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ. "Вот сколько на всю страну, а не тот хайп, который идет по некоторым информационным потокам", - заявила глава ЦИК. Наказание виновных последовало незамедлительно. "В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели УИК, на которых случились факты вброса", - проинформировала журналистов Элла Памфилова.

Такая же участь постигла председателя УИК N 1085 в Пятигорске. В инфоцентре ЦИК показали ролик, согласно которому ночью в помещении участка находились люди, а камеру, направленную на сейфы с бюллетенями и списками, закрыли тряпкой . Глава участковой комиссии был уволен спустя пару часов буквально в прямом эфире. Кроме того, сообщил председатель краевого избиркома Сергей Тарасов по видеосвязи с ЦИК РФ, бюллетени, которые хранились в сейф-пакетах 17 и 18 сентября, могут быть признаны недействительными. По каждому случаю работают правоохранительные органы, подчеркнула глава ЦИК.

Впрочем, не все сигналы о возможных нарушениях, в том числе - вбросах, действительно являются таковыми, заявила Элла Памфилова. Случается, что люди принимают за вброс обычное голосование, когда разные голосования проходят одновременно и избирателю приходится опускать в урну несколько бланков за раз. "У нас 60-сантиметровый бюллетень почти по каждому виду выборов. Мне в Московской области выдали четыре бюллетеня такой длины. Сначала я их все сложила, пыталась впихнуть, у меня не сразу получилось", - рассказала глава ЦИК, которая в субботу проголосовала на обычном участке. В информцентре ЦИК установили ящик для голосования и предложили журналистам попробовать опустить туда пачку бюллетеней. Оказалось, что сделать это непросто - в ряде случаев пришлось приложить силу. Если смотреть на картину нарушений в целом, то их стало "на порядок меньше" по сравнению с показателями предыдущих избирательных циклов, подчеркнула Элла Памфилова.

Это заявление подтвердили и в МВД. Как заявил журналистам начальник главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Михаил Давыдов, нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Госдуму в России, не зафиксировано. В целом же в МВД России с начала избирательной кампании зарегистрировало более пяти тысяч различных сообщений о нарушениях, и это почти в полтора раза меньше, чем в период проведения парламентских выборов 2016 года. Кроме того, в текущем году почти в полтора раза сократилось количество уголовных дел, связанных с выборами.

Еще одной тенденцией, по словам Памфиловой, стало серьезное давление на членов избиркомов. "К сожалению, у нас каждый день приносит печальные случаи. У нас сегодня третий член комиссии была увезена с сердечным приступом, потому что нагрузки очень большие. И психологическое давление большое", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК. Особенно обидно, подчеркнула она, "когда этим занимаются другие члены комиссии одной из партий".

Сергей Шойгу проголосовал в подмосковной Кубинке, на территории 45-й отдельной бригады ВДВ. На выходе с избирательного участка министр обороны сфотографировался с детьми, а также подарил одному из мальчиков свою фуражку. Фото: Минобороны РФ

Галочка со смайликом

Несмотря на всю серьезность выборов, в регионах не обошлось и без курьезов. С первого дня голосования в соцсети посыпались видео креативных избирателей, которые творчески подошли к избирательному процессу. Одни наряжались в зебр, драконов и рыцарей, а один даже пришел в костюме... бюллетеня.

В Ленинградской области голосовать приехал принц на фанерном коне, украшенном яблоками. Всадник порадовал членов избирательной комиссии стихами, объясняющими важность для него выборов. Конскую тему подхватили в Крыму: на участок в Ялте явился голосовать конь в пальто. В Карачаево-Черкесии на выборы приехали джигиты в национальных костюмах и, конечно, на конях (на этот раз настоящих). А на выборы в Красноярске пришел царь, наряженный по всем канонам - в длинную шубу с золотой вышивкой, шапку, сапоги.

Были и совсем необычные посетители - например, на одном из участков довольно долго ловили енота, который "сопровождал" при голосовании одного из избирателей. В другой раз енот прибыл на участок самостоятельно - в его костюм нарядился избиратель в Пензенской области.

Кстати, енот станет символом Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Планы на будущее

Уже сегодня мы узнаем, какой будет Государственная Дума восьмого созыва, чьи прогнозы исполнятся, войдут ли в нее новые партии. В полдень Центризбирком планирует огласить предварительные итоги голосования. Затем комиссия проанализиурет все составляющие избирательного процесса и по результатам примет решение о том, как будут проходить выборы в России в будущем. Но уже сейчас в комиссии предполагают, что многодневный формат голосования сохранится - это безопасно и удобно избирателям. Кроме того, ЦИК планирует расширять возможности электронного голосования - как на федеральной платформе, так и на региональных.