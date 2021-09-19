Явка на выборах в Госдуму по России превысила 45% к 18 часам

Общая по стране явка на выборах в Госдуму по состоянию на 18.00 мск в воскресенье составила 45,15%. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Сейчас объявлю вам явку по выборам в Госдуму - 45,15% на 18.00", - сказала Памфилова.

Участки к этому времени закрылись на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, а также в Астраханской области и части регионов Приволжья.

При этом во многих частях России явка превышает показатели предыдущих выборов. Например, в Хабаровске, по предварительным данным, активность избирателей составляет 44% - это более чем на 10% больше, чем в 2016 году.

Среди самых активных регионов Чечня, где к 18 часам проголосовали более 93% избирателей, Татарстан и Башкирия - там явка уже к 15.00 превысила 70% и 65% соответственно, Ставропольский и Краснодарский края (оба - около 55%). В Москве явка с учетом онлайн-голосования к 15.00 составила свыше 43%.

В свою очередь к 18 часам проголосовали 95% избирателей, зарегистрировавшихся на дистанционное голосование, что стало рекордом.