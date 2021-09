В 2013 году в нашей стране на основе Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака были приняты законодательные меры, ужесточающие оборот табачной продукции.

Это способствовало тому, что распространенность курения в России начала снижаться. Принятые меры сказались на уменьшении числа курящих и на некотором снижении статистики заболеваний, ассоциированных с курением.

"Бросили курить наиболее сознательные курильщики, у которых никотиновая зависимость была не очень сильной, - пишут авторы статьи "Профилактика ассоциированных с курением форм рака. Концепция снижения вреда", опубликованной в журнале "Практическая онкология", президент противоракового общества России академик РАН Давид Заридзе и ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии им. Блохина Ануш Мукерия. - Труднее расстаться с этой привычкой курильщикам с высокой никотиновой зависимостью".

Но не случайно после нескольких лет хорошей динамики отказа от курения, интенсивность перехода россиян к здоровому образу жизни замедлилась. Давид Заридзе и его коллега ученый-онколог Ануш Мукерия делают вывод: для курильщиков с сильной никотиновой зависимостью, которые не только не могут, но и не хотят отказаться от курения и которые будут продолжать курить, если им не предоставить менее опасную и приемлемую для них альтернативу, целесообразно перейти на альтернативные способы потребления никотина.

В 2020 году в нашей стране почти треть опрошенных курильщиков заявляли о том, что во время самоизоляции предпринимали попытки отказаться от сигарет, однако только немногие (11 процентов) почти перестали курить. При этом врачи обращают внимание, что 64 процента опрошенных выкуривают первую сигарету в течение получаса после пробуждения, что, согласно тесту Фагерстрёма, говорит о чрезвычайно сильном уровне никотиновой зависимости. Самостоятельные попытки избавиться от нее редко приводят к желаемому результату.

Наилучшим вариантом для курильщика является полный отказ от использования табачных изделий

По данным Минздрава России, в 17% случаев табак является причиной преждевременной смертности в России. Особенно актуален вопрос отказа от сигарет для борьбы с онкологическими заболеваниями. Врачи напоминают, что влияние курения на риск развития злокачественных опухолей зависит от "стажа" и частоты курения. Чем больше канцерогенов попадает в организм человека с табачным дымом, тем выше вероятность развития онкозаболеваний.

"Ни для кого не секрет, что и сегодня продолжается рост заболеваемости, онкопатологией, которая так или иначе связана с курением: это не только рак легкого, это и злокачественные заболевания органов головы и шеи, риск смерти от которых остается крайне высоким, - говорит врач-онколог отделения № 10 (противоопухолевой лекарственной терапии) Городского клинического онкологического диспансера Санкт-Петербурга Светлана Кутукова. - Кроме того, курение вызывает развитие так называемых предопухолевых поражений верхних дыхательных и пищеварительных путей, которые с той или иной долей вероятности могут превратиться в рак. Полный отказ от курения - это идеальная ситуация, которая позволит полностью исключить вредное воздействие табакокурения на организм и продуктов горения табака на организм человека. Однако все мы знаем, как трудно заядлому курильщику полностью отказаться от своей привычки, даже при полном понимании ее негативного влияния".

При опросах большая часть курящих сообщает о своем желании бросить курить и делает такие попытки. К сожалению, многим так и не удается покончить с вредной привычкой - зависимость от компонентов табака нередко бывает сильнее желания прекратить курение.

Тем, кто не желает или не способен отказаться от курения, наука предлагает потенциально менее рисковую альтернативную концепцию снижения вреда. Концепция впервые была сформулирована в середине 70-х годов прошлого века профессором Майклом Расселом, британским психиатром и активным борцом с курением. Этот подход основывается на предположении о том, что разные продукты обладают разной степенью риска для курильщиков в зависимости от наличия или отсутствия процесса горения табака. Как отмечает Давид Заридзе, при горении табака в процессе курения в табачном дыме образуется смола, содержащая канцерогенные вещества. Во время потребления негорящих табачных продуктов образуются аэрозоли, химический состав которых значительно отличается от дыма сигарет, в том числе и по содержанию вредных веществ.

Ряд имеющихся научных исследований утверждает, что инновационные системы нагревания табака (СНТ) потенциально обладают меньшим негативным влиянием на здоровье пользователей, чем горящий табак, т.е. сигареты, трубка и сигары, так как в них меньше канцерогенов и других токсичных веществ. Тем не менее дебаты по поводу альтернативных систем доставки никотина продолжаются. В то же время накапливаются научные данные об эффективности СНТ для отказа от курения, о химическом составе аэрозоля, который образуется при их применении, и маркеров (метаболитов) экспозиции потребителей СНТ к токсическим и канцерогенным веществам табачного дыма, как в краткосрочных, так и в относительно долгосрочных исследованиях.

Наука установила, что сигаретный дым содержит более 8700 различных химических веществ, многие из которых могут вносить свой вклад в развитие болезней. А, например, аэрозоли инновационных СНТ выделяют гораздо меньше токсичных веществ по сравнению с сигаретным дымом. Клинические исследования с участием курильщиков, которые переходят на использование подобных систем, показали снижение их воздействия - в некоторых случаях до степени, соответствующей сокращению или полному прекращению курения.

В июле британский медицинский журнал The Journal of Internal and Emergency Medicine опубликовал первое рандомизированное долговременное исследование, которое предоставило реальные доказательства того, что люди, полностью переходящие с сигарет на использование систем нагревания табака, могут значительно снизить воздействие токсичных веществ, ассоциируемых с рядом заболеваний, связанных с курением.

Исследование проводилось в течение года. Его участниками были британские курильщики (мужчины и женщины) в возрасте от 23 до 55 лет с хорошим общим состоянием здоровья, которые либо хотели, либо не хотели бросить курить. Курильщики, которые не намеревались бросить курить, были рандомизированы и разделены на две группы - либо продолжая курение своей обычной марки, либо переходя на использование только системы нагревания табака glo, предоставленной в рамках исследования компанией "БАТ". Курильщики, заявившие о своем желании бросить курить, получали никотинзаместительную терапию и возможность в любое время обратиться за консультацией к эксперту по прекращению курения. В пул исследуемых была также включена группа никогда не куривших - в качестве контрольной группы. Эти участники продолжали не употреблять табачные или никотиновые изделия. От всех участников было получено письменное информированное согласие перед их участием в исследовании и перед проведением любых процедур исследования, включая скрининговые оценки.

Курящие участники были распределены в группы по 8 человек. Те, кто имел намерение отказаться от курения, вошли в группу субъектов, прекращающих курить, никогда не курившие добровольцы были также определены в отдельную группу.

Все они посещали клинику на 30, 60, 90 и 180-й дни исследования, в которые у них отбирали такие же образцы, как при первом обследовании. Для анализа "биомаркеров воздействия" (BoE) и "биомаркеров потенциального вреда" (BoPH) в амбулаторных условиях у участников исследования брали образцы мочи и крови, измеряли уровень углекислого газа и относительную концентрацию оксида азота в выдыхаемом воздухе, им также выполняли спирометрию (метод исследования функции дыхания).

В течение всего периода исследования контролировали возникновение нежелательных и серьезных нежелательных явлений с помощью анкетирования при каждом визите и предлагали участникам самостоятельно сообщать о таких явлениях по телефону, если они возникнут в период между визитами к врачу.

Результаты, зарегистрированные уже после первых 6 месяцев, показали, что полный переход на системы нагревания табака привел к изменениям по ряду показателей наличия в организме токсичных веществ. По большинству из них у людей, использующих систему нагревания табака, показатели изменились так же, как у участников исследования, которые полностью бросили курить. Например, значительно снизились уровни биомаркера риска рака легких и количества лейкоцитов, указывающих на риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и других заболеваний. Одновременно повысился уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), связанный со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний; улучшились два ключевых показателя здоровья легких и окислительного стресса - процесса, связанного с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые и, в частности, гипертония. Авторы исследования пишут: использование СНТ, вероятно, не лишено риска и может вызывать зависимость от никотина. Наилучшим для курильщика является полный отказ от использования табачных изделий. Однако авторы утверждают, что переход на СНТ по некоторым показателям вредных веществ может быть сравним с полным отказом от курения. Использование таких альтернативных продуктов может стать стимулом к постепенному отказу от курения, соглашаются некоторые доктора.

"Возможно, именно системы нагревания табака действительно могут стать эффективной альтернативой для тех людей, которым сложно или невозможно отказаться от своей пагубной привычки. Ведь это во многом еще и психологическая зависимость от самого процесса курения, - продолжает Светлана Кутукова. - Исследование, которое представлено нашими английскими коллегами, показывает крайне обнадеживающие результаты, свидетельствующие о значимом снижении биомаркеров, характеризующих тот вред, который наносит сигарета организму человека. Конечно, стоит дождаться окончательного анализа этого рандомизированного исследования, но уже те результаты, которые были опубликованы после анализа данных 180-дневного наблюдения за испытуемыми, пока что подтверждают тот факт, что СНТ оказывает меньше негативных воздействий на слизистые оболочки, легкие и другие органы, чем обычная сигарета".

Дальнейшие результаты завершенного исследования должны быть получены к концу 2021 года. Они позволят определить, сохраняется ли сниженное воздействие токсичных веществ и биомаркеров потенциального вреда на протяжении всего исследования.

А исследования, проведенные во Всероссийском научно-исследовательском институте табака, махорки и табачных изделий" (ФГБНУ ВНИИТТИ), показали, что химический состав изделий из нагреваемого табака значительно отличается от сигаретного дыма. Отмечено снижение содержания компонентов газовой фазы аэрозоля: бензола - более чем на 99 процентов, 1,3-бутадиена - более чем на 99 процентов, монооксида углерода - более чем на 96-98 процентов по сравнению с контрольным образцом и пятью марками сигарет.

Опрос экспертов, проведенный в Московской школе управления СКОЛКОВО, показал, что многие из них отмечают меньшее негативное воздействие СНТ на здоровье курящих людей и большую эффективность при отказе от курения по сравнению с фармацевтическими препаратами. Возможно, поэтому некоторые страны (Франция, Великобритания, Новая Зеландия, Канада) применяют различные подходы к регулированию СНТ и курению сигарет.