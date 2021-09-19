Исследование: У каждого второго россиянина - дефицит витамина D

У 55 процентов пациентов обнаружен дефицит витамина D. Таковы результаты масштабного исследования, проведенного в России в 2020-2021 году.

Среди миллиона участников исследования были люди всех возрастов, сообщили в компании "Инвитро", где проводилось тестирование. Оказалось, что недостаток витамина D наблюдается во всех возрастных группах и вне зависимости от пола.

У женщин уровень витамина D ниже нормы в разбивке по возрастам составил:

● До 18 лет - 65,5%

● От 18 до 45 - 56,9%

● От 45 до 65 - 52,6%

● Старше 65 лет - 55,7%

Соответственно, у мужчин этот показатель составил:

● До 18 лет - 60,4%

● От 18 до 45 - 62,1%

● От 45 до 65 - 55,7%

● Старше 65 лет - 59,5%

Причиной почти тотального дефицита витамина D считается недостаточное пребывание людей на улице днем

О том, какие функции в организме выполняют витамины, как выявить их дефицит и что делать для профилактики их нехватки, рассказал Сергей Хомяков, главный врач "Инвитро-Москва".

- Насколько сейчас распространен авитаминоз?

Сергей Хомяков: Сегодня витаминная недостаточность в ее манифестном проявлении - редкое явление. Как правило, мы наблюдаем субклинический витаминодефицит, причем сразу нескольких витаминов. Авитаминозы (глубокая недостаточность какого-либо одного или сразу нескольких витаминов - прим. ред.) сегодня в нашей стране встречаются крайне редко. Вместе с тем, гиповитаминоз, то есть снижение уровня того или иного витамина, или полигиповитаминоз - дефицит трех и более витаминов (А, В1, В2, РР, D, каротиноиды - лютеин, зеаксантин) - распространенное явление.

Большинство витаминов или их предшественников - прекурсоров - мы получаем с пищей. Поэтому люди, которые придерживаются правил здорового питания и ведут активный образ жизни, обычно не страдают дефицитом витаминов, отмечает эксперт.

"Отсюда следует, что для лечения витаминодефицита, прежде всего, следует нормализовать питание", - советует Сергей Хомяков.

При этом в некоторых случаях требуется параллельно применять фармакологические препараты витаминов в разнообразных лекарственных формах. Но делать это нужно по назначению и под контролем врача, так как превышение дозировок некоторых витаминов может неблагоприятно сказаться на здоровье.

"Дефицит витамина D ассоциирован с самыми разнообразными заболеваниями - депрессией, онкопатологией, остеопорозом, сахарным диабетом, ожирением, рассеянным склерозом, периодонтитом, миопией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, артериальной гипертензией, - говорит Сергей Хомяков. - Причиной почти тотального, в той или иной степени выраженности, дефицита витамина D в урбанизированной популяции считается недостаточное пребывание людей на улице при естественном дневном солнечном освещении. Дефицит витамина D легко корректируется пребыванием на солнце на фоне употребления в пищу морепродуктов, грибов, рыбьего жира, либо приемом его лекарственной формы, причем дозы ежедневного приема в последние годы пересмотрены в сторону увеличения".