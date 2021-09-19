Италия ввела "зеленые пропуска" для работающих граждан

Согласно новому указу итальянского кабмина с 15 октября и до конца года сотрудники частных компаний и госструктур не будут допущены до рабочего места без электронного санпаспорта (Green Pass), содержащего закодированные данные о вакцинации, о перенесенном заболевании либо о своевременно сделанном ПЦР-тесте. До недавнего времени наличие "зеленого пропуска" требовалось лишь для посещения театров и кино, ресторанов, спортклубов, бассейнов и стадионов, культурных, деловых и иного рода мероприятий, а также для совершения длительных поездок внутри страны. Из работников его обязаны были иметь на руках лишь медики, учителя, преподаватели вузов и студенты.

Вопреки яростному сопротивлению профсоюзов и входящей в правительственную коалицию партии "Лига" итальянские власти первыми в Старом Свете решились распространить действие ковид-паспортов на 23 миллиона работающих граждан: от министров и топ-менеджеров до сиделок и сантехников. По официальным данным, сейчас счастливыми обладателями этого документа являются лишь 13,9 миллиона трудоустроенных итальянцев. "Правительственный декрет разработан с целью недопущения новых локдаунов и возвращения к нормальной жизни", - объяснил принципиальное решение правительства премьер Марио Драги, уточнив, что санпаспорт является на сегодня единственным эффективным и менее серьезным по сравнению с обязательной вакцинаций инструментом.

Пока "зеленый пропуск" не нужен лишь безработным, пенсионерам и домохозяйкам. Особый статус также у сотрудников, работающих удаленно, - им позволено работать без санпаспорта. Всем остальным к 15 октября придется, хотят они того или нет, обзавестись этим документом. В противном случае начиная с первого дня их лишат зарплаты, а на пятый день отсутствия на рабочем месте в отношении ослушавшихся начнут процедуру по замораживанию контрактных отношений. При этом, как поясняется, об увольнении речи не идет. Кроме того, сотрудникам, по тем или иным причинам не получившим ковид-паспорта, грозит штраф в размере от 600 до 1,5 тысячи евро. На не менее внушительную сумму (от 400 до тысячи евро) могут оштрафовать также работодателей, которые будут уклоняться от проверки сертификатов. Единственным компромиссом, на который пошли власти, стало сдерживание цен на экспресс-тесты на антиген. В Италии обе дозы вакцины от коронавируса получили уже 65,6 процентов граждан старше 12 лет. В грядущие 3-4 недели руководство страны задалось амбициозной целью достичь такого количества привитых (около 80 процентов), чтобы страна наконец вошла в "зону безопасности". Судя по реакции итальянцев, немедленно ринувшихся "бронировать" прививки буквально на следующий день после указа правительства, это задача вполне достижимая.