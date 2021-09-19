Кай Метов попал в ДТП в Беларуси

Российский певец и композитор Кай Метов попал в ДТП под Минском, сообщает РИА Новости. Он госпитализирован, но, по словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

"Мы ехали в Гродно, я был на заднем сиденье​​​, - рассказал певец агентству. - Водитель не справился с управлением и машину на приличной скорости занесло. К счастью, все живы и здоровы, нам сразу же была оказана первая медицинская помощь. Мы были на обследовании, врачи сообщили, что все в порядке".

Известно, что в Беларуси певец планировал участвовать в концерте в г.Гродно. Состоится ли концерт - неизвстно.