Как не стать жертвой мошенников при аренде жилья

Часто доверчивые арендаторы становятся жертвами мошенников или попадают на недобросовестных владельцев недвижимости, которые берут деньги, но квартиру сдавать в итоге отказываются. Или могут без церемоний и предупреждений выставить арендаторов, не дав им даже прожить месяц.

Можно ли обезопасить себя при аренде жилья? "В первую очередь любые финансовые средства, авансы, комиссии и так далее передавайте исключительно в процессе подписания договора аренды, - рассказал "Российской газете" адвокат Алексей Карабаев. - Старайтесь заключать договор аренды на срок более года, который будет составлен в письменной форме. В договоре аренды необходимо заранее прописать все условия и ситуации, в том числе: имущество и его состояние, состояние арендуемой квартиры, размер оплаты, возможность повышения оплаты, периодичность прихода хозяев за оплатой и для проверки, возможность привода гостей, заведения домашних животных и так далее".

Оптимальный вариант оплаты арендуемого жилья - перечисление денег на банковскую карту владельца квартиры. "В случае необходимости вы всегда сможете доказать факт оплаты вами жилья за конкретный период. Ведь все данные остаются либо в электронных чеках, либо в бумажных. Еще один вариант - передавать средства под расписку владельцу квартиры. Что касается того, отдавать ли предпочтение аренде через агентство или по объявлению в интернете, то при надлежащем, юридически грамотном оформлении аренды это не имеет особого значения. С другой стороны, аренда через агентство дает определенные гарантии того, что при аренде присутствовал еще и риелтор, который может выступить свидетелем в случае необходимости", - уточняет юрист. Правда при этом нужно выбирать проверенное, хорошо зарекомендовавшее себя агентство недвижимости, которое работает на рынке много лет.

Подробнее о стоимости аренды жилья в новом осенне-зимнем сезоне читайте в ближайших номерах "Российской газеты - Неделя".