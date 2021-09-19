Какие меры принимают на Западе против антипрививочников

Европа: Непривитый врач - уволить, без "зеленого пропуска" - никуда не пускать, прививка детям от COVID-19 - без согласия родителей, страница ковид-диссидента в "Фейсбуке" - закрыть.
В Англии будут прививать от коронавируса детей без согласия родителей
До сих пор британских детей прививали только в том случае, если у них есть заболевания, которые осложняют течение COVID-19, или если они живут вместе со взрослыми из группы риска. Однако в заключении экспертов комитета отмечалось, что правительство может принять иное решение, если эпидемия будет мешать работе школ. Так и случилось.
На днях министр по вопросам вакцинации Надим Захави объявил о том, что здоровым детям в возрасте 12-15 лет будут колоть одну дозу препарата Pfizer/BioNTech прямо в школах, как это уже делают с подростками 16-17 лет. В самой по себе вакцинации детей от ковида нет ничего удивительного: это уже делают в США, Канаде, Франции, Италии и Польше. Однако удивительно другое: в Британии, где совершеннолетие наступает в 18 лет, детям, начиная с 12 лет, предоставили право самим решить вопрос о прививке, не спрашивая на этот счет мнение родителей.
Facebook заблокировал аккаунты немецких ковид-диссидентов
До сих пор админы "Фейсбука" охотились на разного рода фейковые аккаунты, однако сейчас впервые прибегли к блокировке реальной группы, пишет Spiegel online. В компании настаивают, что противники мер по борьбе с "короной" занимались распространением "дезинформации, связанной с вопросами здоровья, высказываний на почве ненависти и призывов к насилию". Также не будут работать любые ссылки на "Нестандартное мышление" в "Инстаграме". Основатель и идейный вдохновитель "Нестандартного мышления" бизнесмен из Штутгарта Михаэль Бальвег, который собирает многотысячные демонстрации ковид-диссидентов в городах Германии (на этих мероприятиях, разумеется, никто принципиально не носит маски и не соблюдает социальную дистанцию), пригрозил подать на "Фейсбук" в суд. В частности, под запрет попала страница, на которую были подписаны 30 тысяч пользователей - там они активно обсуждали, как немецкое государство якобы "попирает основные права граждан" и "уничтожает свободу слова". Ранее видеоплатформа YouTube также удалила канал "нестандартно мыслящих". Напомним, с апреля 2021 года "Нестандартное мышление" попало под надзор немецкой контрразведки - Федерального ведомства по защите конституции. Движение подозревают в экстремизме. В МВД земли Баден-Вюртемберг (к ней относится Штутгарт) назвали блокировку хорошей новостью.
Италия ввела "зеленые пропуска" для работающих граждан
Вопреки яростному сопротивлению профсоюзов и входящей в правительственную коалицию партии "Лига" итальянские власти первыми в Старом Свете решились распространить действие ковид-паспортов на 23 миллиона работающих граждан: от министров и топ-менеджеров до сиделок и сантехников. По официальным данным, сейчас счастливыми обладателями этого документа являются лишь 13,9 миллиона трудоустроенных итальянцев. "Правительственный декрет разработан с целью недопущения новых локдаунов и возвращения к нормальной жизни", - объяснил принципиальное решение правительства премьер Марио Драги, уточнив, что санпаспорт является на сегодня единственным эффективным и менее серьезным по сравнению с обязательной вакцинаций инструментом.
Пока "зеленый пропуск" не нужен лишь безработным, пенсионерам и домохозяйкам. Особый статус также у сотрудников, работающих удаленно, - им позволено работать без санпаспорта. Всем остальным к 15 октября придется, хотят они того или нет, обзавестись этим документом. В противном случае начиная с первого дня их лишат зарплаты, а на пятый день отсутствия на рабочем месте в отношении ослушавшихся начнут процедуру по замораживанию контрактных отношений. При этом, как поясняется, об увольнении речи не идет. Кроме того, сотрудникам, по тем или иным причинам не получившим ковид-паспорта, грозит штраф в размере от 600 до 1,5 тысячи евро. На не менее внушительную сумму (от 400 до тысячи евро) могут оштрафовать также работодателей, которые будут уклоняться от проверки сертификатов. Единственным компромиссом, на который пошли власти, стало сдерживание цен на экспресс-тесты на антиген. В Италии обе дозы вакцины от коронавируса получили уже 65,6 процентов граждан старше 12 лет. В грядущие 3-4 недели руководство страны задалось амбициозной целью достичь такого количества привитых (около 80 процентов), чтобы страна наконец вошла в "зону безопасности". Судя по реакции итальянцев, немедленно ринувшихся "бронировать" прививки буквально на следующий день после указа правительства, это задача вполне достижимая.
Принуждение к свободе
Равно как и за то, чтобы машины не ехали на красный свет. Чтобы видеокамера фиксировала каждого, входящего в подъезд. От этого у меня реальной свободы передвижения становится не меньше - уверенно больше: дома, на работе, в дороге, за границей... Кстати, карманники, которых в лицо на Пушкинской площади в метро знала чуть ли не вся Москва, исчезли как класс, когда появилось "всевидящее око старшего брата".
Ковиддисиденты есть в любой стране, но когда ими, как во Франции, становятся сами медики, ситуация выходит за грани здравого смысла. Лучше вкалывать физраствор или трем тысячам быть уволенными с работы, чем сделать прививку?
Моя личная свобода - это осознанная, по классику, необходимость (маска, перчатки, прививка, тест) ровно для того, чтобы все мы могли вернуться из зажатых обстоятельств в открытый безбарьерный мир.
Недавно в РГ проходил Совет экспертов с ректорами ведущих вузов, когда они были поставлены в чрезвычайную ситуацию перед началом учебного года. Да, этим летом, например, более ста университетов США заявили, что не будут зачислять студентов без прививки. У нас же процесс пошел по более мягкому варианту. Сказать вечно свободолюбивому студенту, что он должен привиться - да это же нарушение прав человека!
С другой стороны, как ему, ректору, селить в общежития (не в одноместные же номера) иногородних, принять иностранных студентов, запустить лекционные потоки в аудиториях, выполняя строгие и праведные требования Роспотребнадзора?
Наверное, силой убеждения они все сделали правильно, раз учебный год в стране успешно начался.
... Просьба от белорусских коллег: помогите, ради бога, племянница в Елабуге с тяжелым ковидом. Профессиональная солидарность, да и человеческая, заработала немедленно: казанское бюро РГ, перевоз в Набережные Челны, телефонные консультации земляка и великого доктора Валерия Вечорко... Сегодня там ситуация - с шансом на жизнь и с клятвой всей семьи непременно привиться.
Вот чемпионат России по шахматам среди синьоров (тех, кому за 60) опять перенесли как раз по этой причине: не привиты. И по злой иронии судьбы уходит из жизни от ковида известный шахматист, активно выступавший против любых санитарных мер, ограничивающих его права и свободы...
Когда во время войны сеются слухи и паника, многие страны приравнивают это к преступлению. У нас, кроме уголовно наказуемой выдачи ложных сертификатов о прививке, фейковый обмен информацией ничем никому не грозит.
Вот известная красавица-блогерша (не сделаю рекламу, не назову фамилию), у которой 8,2 миллиона подписчиков, пишет в Инстаграм: "Связь 5G устанавливают даже в школах и госпиталях. Вакцинация - способ контролировать и иметь возможность вводить человеку в систему все, что угодно!". Цифровое рабство, чипирование населения, заговор мировой элиты - слухи нелепее один другого со скоростью света распространялись в Сети и становились самыми популярными мнениями!
Появились целые научные школы, которые занимаются мониторингом безбрежного актуального фольклора. В один клик вы увидите фейки-миллионники. И производятся они не столько в России.
Специалисты указывают на зарубежную географию, где описываются не только ужасы про наши вакцины, но настоятельно насаждается мысль, что каждый привитый россиянин станет бездетным.
И сколько бы Лейла Адамян, главный акушер страны, не разоблачала эту чушь с реальными цифрами и примерами, ложь бежит, а правда лежит.
Все падает на благодатную почву. Слишком долго все сидели у телевизора и наблюдали "битву экстрасенсов", могли сутками не спать, пока не определялся по ДНК слюны внебрачный сын "звезды".
Потом бросили все и ушли в ТикТок за хайпом. Конечно, фарш не пропустишь обратно. Поколение визуалов, ворвавшихся в мир с криком "Я это вижу!", уверенно сдвигает на обочину жизни людей с незаметным клеймом на лбу "я это знаю"...
Поэтому государство, как самый просвещенный европеец, имеет полное право бороться с темнотой и невежеством всеми доступными средствами. Петр Первый раздавал пряники первым посетителям библиотеки. Правительство Москвы раздает всем после 65, прошедших ревакцинацию, витамины и приборы для измерения давления.
И бесплатная вакцинация и санпаспорт тут, мне кажется, проходят по графе пряник, а не кнут.
У каждого из нас, а не только у привилегированной знати, есть великая свобода - прививаться, жить и знать, а не фейковать до смерти.
Во Франции тысячи медиков отстранены от работы из-за отсутствия прививки
По новым правилам вакцинироваться обязаны все без исключения медики в стране. Как отмечает телеканал Euronews, хотя о планируемых нововведениях стало известно давно, не все во Франции верили, что власти действительно решат наказывать за отказ от прививок. Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон еще в июле предупредил сотрудников медучреждений о грядущих переменах, дав им время вакцинироваться до 15 сентября. По словам французского министра здравоохранения Оливье Верана, все нынешние отстранения носят временный характер и "в основном касаются вспомогательного персонала, из которого небольшому количеству медсестер велено оставаться дома", передает телеканал France 24. Веран заверил: отстранения не вызовут перебоев в работе сферы здравоохранения. Однако клиники и госпитали сообщают об обратном. Например, только одна больница в Ницце отстранила от работы 450 сотрудников, из-за чего у ее здания собрались протестующие. Другая больница в городе Монтелимар начала отменять несрочные операции из-за того, что не все ее анестезиологи сделали прививку от коронавируса.