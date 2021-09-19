Кардиолог перечислила факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний

Среди факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний немалую роль играют возраст и пол, рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова. Так, в группе высокого риска находятся дети до 18 лет, а у мужчин болезни сердца и сосудов развиваются в более раннем возрасте, чем у женщин.

О вероятности сердечно-сосудистых проблем можно судить и по имеющимся недугам - в группу риска попадают пациенты с сахарным диабетом, высоким уровнем холестерина, нарушением липидного обмена, гипертонией. Существенным фактором являются онкологические заболевания, особенно нужно принимать во внимание и методы лечения - применялась ли только "химия", или пациент также проходил лучевую терапию.

"Если говорить о сочетании онкологического заболевания и сердечно-сосудистого, то здесь фактором риска является женский пол, у женщин осложнения возникают чаще", - отметила Козлова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также растет вероятность сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто пренебрегает физической активностью.