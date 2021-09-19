Климов: Зарубежным оппонентам не удалось превратить наши выборы в цирк

Зарубежные оппоненты не смогли навязать россиянам свою волю на выборах в Госдуму и превратить их в цирк, убежден председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов.

"Благодаря ответственному отношению, сознательности, мудрости российского народа, готовности нашего государства защищать свой электоральный суверенитет, несмотря на все потуги... им не удалось превратить наши выборы в цирк, им не удалось навязать нашему народу свою волю, им не удалось запутать в том числе международных наблюдателей, которые к нам приехали", - сказал Климов во время телемоста с информационным центром Центризбиркома.

Сенатор напомнил, что комиссия подведет предварительные итоги думских выборов на второй части своего заседании во вторник, 21 сентября (первая часть прошла в минувший четверг). По его оценке, "все шло штатно".