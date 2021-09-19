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19.09.2021 16:09
Рубрика: Власть

Косачев: Международным наблюдателям создали все условия для работы

Текст: Дмитрий Гончарук
По итогам встреч сенаторов с международными наблюдателями можно сказать, что созданы все условия для их работы. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Всего в Россию приехали 245 наблюдателей из 59 стран мира. По линии двустороннего межпарламентского сотрудничества по приглашению Совфеда работают наблюдатели из Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, ЮАР, Индонезии, Пакистана, Египта и Мексики.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Ни об одном случае нарушений их прав, других ситуациях, вызывающих обеспокоенность наблюдателей, мы не услышали. Это свидетельствует о том, что наша политическая система устойчива и продолжает развиваться от одного избирательного цикла к другому. Зарубежные коллеги тоже это отмечают", - сказал Косачев на брифинге в информационном центре Центризбиркома.

Вице-спикер отметил, что некоторые страны не стали направлять национальные парламентские делегации наблюдателей. В ряде случаев, как, например, в Индии, это вызвано сложной эпидемиологической обстановкой в этой стране. Председатель Сената Италии и председатель парламента Молдавии сообщили, что делегации наблюдателей не смогут приехать в связи с плотным графиком парламентской деятельности в этот период. Сенат Франции сообщил, что он направляет сенаторов наблюдать за выборами только в составе международных парламентских организаций.

Кроме того, в наблюдении за выборами не участвуют представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Из-за введенных Россией ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, ОБСЕ объявила о том, что не будет направлять своих представителей. Вместе с тем, надо заметить, что им было предложено направить достаточно представительную делегацию", - сказал Косачев. По его оценке, методология определения числа наблюдателей, которой руководствуется БДИПЧ ОБСЕ, самопроизвольна, непрозрачна и ни с кем не согласована.

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