Технологические инновации в повестке ESG (Экологическое, социальное и корпоративное управление (англ. Environmental, Social, Governance) стимулируют развитие технологий и внедрение их в российских компаниях. Однако при этом возникает ряд новых вызовов в отдельных отраслях экономики.

Уже в ближайшее время ЕС планирует ввести трансграничное углеродное регулирование. Особое внимание здесь будет уделено проблемам адаптации национальных экономик к изменениям климатических условий, переходу к "производствам замкнутого цикла", созданию мощностей для утилизации углеродных выбросов, а также их эффективного контроля и мониторинга.

Технологические инициативы помогают компаниям снижать углеродный след продукции с точки зрения энергоемкости, считает партнер, руководитель группы по оказанию услуг в области операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в СНГ Игорь Коротецкий.

"Скорость внедрения инновации и технологий - те факторы, которые определяют конкурентоспособность российских компаний на промышленных рынках. И многие наши компании уже на практике демонстрируют определенные результаты, практические примеры внедрения инноваций. Очередной виток конкурентной борьбы в этой сфере - меры по трансграничному углеродному регулированию. Они ведут к определенным издержкам для компаний, в первую очередь для наших металлургов, для компаний добывающей отрасли, химиков. Издержки достаточно серьезные, они могут привести к тому, что надо будет выбирать между выплатой углеродного налога и инвестиционной программой", - предупреждает эксперт.

Ведущие металлургические компании России в своих стратегиях уже учитывают подобные риски. Например, климатическая стратегия компании "Металлоинвест" предусматривает сокращение собственных прямых и косвенных энергетических выбросов по сравнению с 2019 годом на 6 процентов к 2025 году, на 77 - к 2035-му и на 100 процентов к 2050-му.

Скорость внедрения инноваций определяет успешность компаний на рынке

"Основные принципы ESG: экологическая безопасность, социальная интеграция, ответственная корпоративная политика, и если мы хотим быть конкурентноспособными и технологичными, мы также будет им следовать", - отметил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По его словам, металлургам придется сложнее всех, потому что они сталкиваются с различными мерами экономического воздействия при экспорте продукции. Однако миф о том, что у нас самая грязная металлургия, не соответствует действительности, уверен он.

"В металлургическом секторе ведется ответственная политика по всем направлениям, которые касаются экологии и создания продукта с использованием вторичных ресурсов, создания предприятий, которые, с точки зрения технологий по снижению выбросов CO 2 , находятся в топе мировых лидеров", - пояснил он. По данным ведомства, за последние 6 лет около 2,5 триллиона рублей были направлены как раз на создание в России экологичных производств. "Все прекрасно знали, а у нас в стране приняты справочники лучших доступных технологий, что невозможно будет получить комплексного экологического разрешения, если им не соответствовать. Именно на это направление было выделено в среднем более 400 миллиардов рублей по году, а за 2020 год 530 миллиардов только черная и цветная металлургия инвестировали в то, чтобы создавать современные и конкурентоспособные производства", - подчеркнул чиновник.

В современной металлургии сокращения выбросов парниковых газов можно добиться, заменив чугун на лом и железо прямого восстановления, при этом выбросы CO 2 в полтора раза ниже, чем при производстве чугуна. Наиболее эффективной технологией также считается переход на использование водородного топлива. Как пояснил гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев: "Сегодняшние установки металлизации мы реконструируем под возможность подключения к ним водорода там, где сейчас в качестве восстановителя и нагревателя выступает природный газ. Следующий шаг - подключение водорода к производственному процессу, а в новых установках и увеличение его использования до максимума. В новых модулях, которые мы строим, изначально проектируется, что можно будет применять до 100 процентов водорода. С "Росатомом" прорабатываем экономически обоснованную модель производства водорода с использованием атомной энергии и наилучших технологий".

530 миллиардов рублей в 2020 году инвестировали металлурги в создание конкурентоспособных производств в России

Госкорпорация также активно включена в методологическую работу, проводимую минэкономразвития и ВЭБ.РФ и направленную на принятие универсальных прозрачных стандартов, ориентируясь на которые бизнес может привести свою деятельность в соответствие с ESG-критериями и претендовать на "устойчивые" кредиты.

В повестке ESG-развития одна из важнейших составляющих - социальный фактор. Как рассказала директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗ Мария Дронова, одна из основных проблем на территориях присутствия компании - старение населения. "В Нижнем Тагиле и Качканаре Свердловской области лет через 20-30, возможно, молодежи практически не останется. Потому что плохой воздух, плохое качество воды, есть только работа и нет стратегии, как детям жить дальше. Мы поняли, что надо как минимум с чего-то начать, и приняли экологическую стратегию. Наша задача - оставить после себя не просто заводы и производства, а сохранить наши города такими, чтобы там хотелось жить", - резюмировала эксперт. Таким образом, соответствие требованиям "зеленой" повестки ведущих стран мировой экономики уже оказывает существенное влияние на работу крупнейших российских компаний. Эффекты от ее реализации несут не только новые вызовы и угрозы, но и новые возможности, причем не только в сугубо экономической сфере, но и в социальной.