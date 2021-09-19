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19.09.2021 23:29
Рубрика: Власть

Матвиенко: 20 сенаторов может смениться по итогам выборов в регионах

Текст: Дмитрий Гончарук

Примерно 20 новых сенаторов может появиться в Совете Федерации по итогам выборов в регионах, которые проходили 17-19 сентября одновременно с думскими. Такой прогноз дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Мы ожидаем, по предварительным данным, порядка 20 новых сенаторов. Это будет свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".

По ее мнению, новации избирательного законодательства, в том числе возможность голосовать три дня, привели к высоким показателям явки.

"Мы убедились, что трехдневное голосование очень удобно людям. Отсюда и явка выше, выше явка - выше легитимность выборов в Госдуму и региональные парламенты", - отметила сенатор.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Единый день голосования-2021

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