Матвиенко: 20 сенаторов может смениться по итогам выборов в регионах

Примерно 20 новых сенаторов может появиться в Совете Федерации по итогам выборов в регионах, которые проходили 17-19 сентября одновременно с думскими. Такой прогноз дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы ожидаем, по предварительным данным, порядка 20 новых сенаторов. Это будет свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".

По ее мнению, новации избирательного законодательства, в том числе возможность голосовать три дня, привели к высоким показателям явки.

"Мы убедились, что трехдневное голосование очень удобно людям. Отсюда и явка выше, выше явка - выше легитимность выборов в Госдуму и региональные парламенты", - отметила сенатор.