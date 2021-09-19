Матвиенко: ЦИК не "заметает под ковер" нарушения

Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение волеизъявление избирателей, на прошедших в России выборах не было, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Никаких серьезных нарушений, и это сегодня очевидно, которые бы могли изменить ход голосования, повлиять на волеизъявление, нет. Да, были рабочие нарушения, отдать должное ЦИК, она их не заметает под ковер, публично заявляет", - сказала Матвиенко в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которая вышла на телеканале "Россия 1".

По мнению сенатора, отечественная правовая система позволила противостоять попыткам вмешательства извне.

"Далеко на подступах к выборам, еще только начиналась кампания, началось шельмование в общественном европейском мнении, давление на наших граждан. Хорошо, что у нас устойчивая избирательная система, что мы имеем правовые инструменты борьбы с попытками вмешательство в наши суверенные дела", - подчеркнула спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко также не исключила санкций против стран, с территорий которых шли кибератаки на российскую избирательную систему.

"Очень выросло количество хакерских атак. Понятно, откуда это. Естественно, мы будем обращаться после выборов с представлением, пусть они разбираются", - добавила она.