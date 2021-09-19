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19.09.2021 15:58
Рубрика: Власть

Международные эксперты оценили электронное голосование на выборах в Госдуму

Текст: Екатерина Котова
Выборы в Госдуму организованы в России на очень высоком уровне - как с точки зрения технологий, так и в вопросе соблюдения всех норм санитарной безопасности в связи с пандемией коронавируса. Это отметили международные эксперты, которые специально приехали в Россию, чтобы посетить избирательные участки и увидеть, как проходит голосование на парламентских выборах.

В частности, итальянский журналист, корреспондент регионального издания Calabria News Витторио Джильотти назвал электронное голосование технологическим прорывом России. "С этой точки зрения Россия ушла далеко вперед от Запада, в частности от Италии. Поэтому мне кажется, что на этих выборах организаторы очень сильно постарались, чтобы облегчить выбор для граждан", - отметил он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Джильотти также подчеркнул, что все попытки каким-либо образом не признать итоги выборов в России - это обычные манипуляции общественным мнением, "которые проплачены западными СМИ".

"Подтверждение этого мы можем наблюдать в последней резолюции Европарламента, в которой заведомо было предложено не признавать российские выборы, хотя они даже не завершились", - сказал итальянский журналист.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Республики Абхазия, руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса Кан Тания рассказал, что за два дня в составе группы международных экспертов он посетил восемь избирательных участков.

"Общая картина схожа - везде соблюдаются все нормы безопасности с точки зрения COVID-19 и хорошо организована безопасность граждан. Люди в среднем тратят до минуты, чтобы отдать свой голос", - поделился он своим наблюдением.

Фото: vk.com/public127899605
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Эксперт также считает, что электронное голосование будет способствовать увеличению явки. "Такая технология помогает обеспечить возможность голосования для людей с ограниченными физическими возможностями, для тех, кто находится в командировках и других городах", - отметил Тания.

В свою очередь депутат национального конгресса Республики Гондурас Карлос Зелайя Росалес рассказал о своем удивлении тем, как организовано электронное голосование. "Меня поразил этот высокий уровень, высокие технологии, которые применяются на этих выборах", - сказал он. Парламентарий считает, что такой опыт мог бы применяться и в других странах.

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