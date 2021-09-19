МИД РФ: Голосование на зарубежных участках проходит спокойно

Голосование на выборах в Госдуму на избирательных участках за рубежом проходит спокойно, министерство иностранных дел РФ оценивает его организацию как удовлетворительную. Об этом сообщил в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

В информационном центре ЦИК он отметил, что голосование идет "без каких- либо эксцессов". Аскальдович призвал россиян за рубежом прийти на участки и проголосовать.

В России продолжается голосование на выборах разного уровня. Предварительные итоги голосования на думских выборах планируется огласить в полдень 20 сентября.