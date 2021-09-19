Москалькова выступила за расширение географии онлайн-голосования

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова убеждена, что география применения онлайн-голосования в стране будет расширяться.

"Данный успешный опыт необходимо распространить и на другие регионы", - написала омбудсмен в своем Instagram.

В 2021 году дистанционное голосование на выборах в Госдуму, региональные и муниципальные выборы организовано в Москве, в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в городе Севастополе в Крыму. При этом, несмотря на наплыв очередей с электронным голосованием в Москве и поступление соответствующих жалоб на горячую линию Уполномоченного по правам человека в России, Москалькова убеждена, что "идет успешный процесс апробации новых избирательных технологий".

Она сослалась и на мнение международных наблюдателей на выборах. В частности, генсек Экономического, социального и экологического совета Марокко Юнес Бенакки отметил быстрое внедрение цифровых технологий на выборах в России. А основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани (Италия), посетивший четыре избирательных участка, заметил, что "голосование происходило быстро, четко и комфортно. У нас в Италии не все так быстро и четко". Международные наблюдатели считают, что "…в части транспарентности, открытости и использования технических средств в голосовании у России стоит перенять опыт".