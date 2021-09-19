Можно покупать. Мы нашли два лучших смартфона в России до 10 тысяч рублей

Давно считается, что в категории до десяти тысяч рублей хороший смартфон не купишь. Каждый год мы стараемся опровергать эти слухи и домыслы.

Хорошие смартфоны дешевле 10 тысяч рублей в России продаются, хотя, конечно, перечень моделей крайне ограничен. Тем не менее нам удалось найти целых два достойных аппарата.

1. Samsung Galaxy M12. Этот аппарат не хватает звезд с неба, но обладает более чем достаточными характеристиками. 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, 3/32 Гб памяти (поддерживаются карты MicroSD). Внушительный аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку через USB-C.

Galaxy M12. Фото: Samsung

Отдельного упоминания заслуживает камера, оснащенная стандартным и широкоугольным объективами - редкость для бюджетных моделей. Важный бонус - три года обновлений Android (причем из коробки установлен Android 11), также есть разъем для наушников и модуль NFC. Для тех, кто не собирается играть в игры, но хочет аппарат, который не нужно часто заряжать - идеальный вариант.

Стоимость Samsung Galaxy M12 начинается от 9800 рублей.

2. realme C21. Смартфон обладает 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и увеличенным объемом памяти - 4/64 Гб. Благодаря этому можно держать запущенными больше приложений без опасений, что аппарат начнет тормозить, а в постоянном хранилище уместится больше софта и фотографий.

realme C21. Фото: realme

Конечно, без недостатков не обошлось - realme C21 заряжается через micro USB. Впрочем, сам аккумулятор имеет емкость 5000 мАч. Присутствуют NFC, разъем для наушников, слот для карты памяти. Камера состоит из трех модулей - основного, макро и портретного. Из коробки аппарат работает на Android 10, получит ли он три больших обновления - это вопрос. Но памяти в нем больше, и это несомненный плюс.

realme C21 в российской рознице стоит от 9400 рублей.