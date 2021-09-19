На испанском острове Пальма произошло извержение вулкана

На испанском острове Ла Пальма, расположенном в Канарском архипелаге в Атлантическом океане, произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По информации испанских СМИ, всю прошедшую неделю на острове и в его окрестностях фиксировалась повышенная сейсмическая активность. За последние семь дней было зафиксировано более 21 тысячи подземных толчков.

Только в это воскресенье было зафиксировано 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2 балла. Издание La Vanguardia со ссылкой на Национальный географический институт Испании уточняет, что по последним сведениям, в результате начавшегося извержения остров Ла Пальма поднялся на 15 сантиметров.

"Впечатляюще. 19 сентября 2021 года. Исторический день", - написал журналист Виктор Молина, находящийся сейчас на острове, в своем микроблоге в Twitter. В своем сообщении он разместил фрагмент прямого эфира TV Canaria, на котором запечатлены первые минуты извержения вулкана. Сообщений о пострадавших на данный момент нет, идет плановая эвакуация людей из районов, находящихся в непосредственной близости от Кумбре-Вьеха.