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19.09.2021 19:00
Рубрика: В мире

На Кубе проходит голосование на выборах в Госдуму

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Избирательный участок №8177, расположенный в здании посольства России на Кубе, начал свою работу в основной день голосования на выборах в Госдуму. Участие в голосовании принимают российские соотечественники, постоянно проживающие или временно находящиеся на Острове Свободы.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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В российском генконсульстве корреспонденту "РГ" сообщили, что ранее при поддержке кубинской стороны даже в условиях сохраняющихся жестких карантинных ограничений удалось провести выездное голосование.

"Дипломаты объехали практически всю территорию Кубы, во многих городах которых проживают наши соотечественники. Выездное голосование было проведено в ряде крупных городов страны", - отметили в российской дипмиссии. Также выездное голосование было организовано для россиян, отдыхающих на кубинских курортах Варадеро и Кайо-Коко, которые, впрочем, преимущественно приняли участие в выборах удаленно через систему электронного голосования.

"Всего в ходе предварительного голосования свою волю изъявили около 500 человек. Мы рассчитываем, что сегодня проголосуют еще около 500 россиян", - заявили в генконсульстве.

Фото: Сергей Новиков
В мире Северная и Центральная Америка Куба Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

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