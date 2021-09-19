На участках в Бразилии начались выборы депутатов Госдумы

Избирательные участки открылись в воскресенье в посольстве России в Бразилиа и генконсульствах РФ в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

По оценкам российского посольства, в настоящее время в Бразилии находится более одной тысячи избирателей. Традиционно большая часть россиян проживает в бразильских мегаполисах - Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

"На консульском учете в российских загранучреждениях в Бразилии стоят порядка 1100 росграждан. В наших оценках мы отталкиваемся именно от этой цифры", - рассказал "РГ" председатель участковой избирательной комиссии в Бразилиа, старший советник посольства России Андрей Петров.

На избирательных участках в Бразилии организован санитарный контроль. При входе на территорию российских дипломатических представительств у всех посетителей замеряется температура, а показатели регистрируются в журнале. Каждому избирателю предлагается одноразовый набор с маской, перчатками и ручкой.