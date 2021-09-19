На выборах в России значительное число избирателей проголосовало онлайн

В этом году дистанционное электронное голосование перешло на новый, можно сказать, высший уровень. Именно этот способ выбрал для себя президент России Владимир Путин, который за несколько дней до голосования ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом сотрудником. "Такая система голосования применяется во многих странах мира, неоднократно применялась и в Москве. На этот раз граждане в семи субъектах Российской Федерации могут воспользоваться этим сервисом", - отметил глава государства после голосования в пятницу. Через интернет проголосовал и премьер-министр России Михаил Мишустин, не покидая рабочего места. "Все просто, понятно, а главное - удобно. Спешить никуда не надо. Буквально делаешь выбор одним кликом", - оценил он процедуру ДЭГ. Проблем с волеизъявлением не возникло и у российских космонавтов на МКС Петра Дуброва и Олега Новицкого. Они также проголосовали на выборах в Госдуму через интернет. По словам Дуброва, "получилось очень замечательно". "Благодаря науке появилась возможность выбрать голосование онлайн с борта МКС", - отметил он.
Явка среди онлайн-избирателей уже во второй половине дня в воскресенье в Москве, Мурманской и Ярославской областях превысила 90%, в Севастополе, Курской, Нижегородской и Ростовской областях вплотную приблизилась к этому показателю. И члены ЦИК, и эксперты считают такой результат закономерным - ведь на онлайн-голосование записываются самые активные избиратели. Отметим, что и в прошлом году явка на ДЭГ превысила 90% в ходе голосования по поправкам в Конституцию и на довыборах в Госдуму по двум округам в сентябре.
Минцифры России технически готово масштабировать систему ДЭГ на всю страну, заявил глава министерства Максут Шадаев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Москва и другие шесть регионов показали свою готовность на этих выборах. "Я считаю, что это очень хороший результат, поэтому, конечно, да. Технически мы готовы, дальше - вопрос политических решений, готовности избирательных комиссий", - отметил министр.
Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 45,15 процента
Количество партий по сравнению с предыдущими выборами в нижнюю палату не изменилось - в бюллетени также вошли 14 объединений. Но сам список стал другим. К четырем парламентским политическим силам ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду") и восьми имеющим опыт работы на региональном уровне ("Яблоко", "Родина", Партия РОСТА, "Гражданская платформа", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", Российская партия свободы и справедливости, "Зеленые") добавились две новые партии ("Зеленая альтернатива" и "Новые люди"), которые возникли в прошлом году и успешно выступили в Единый день голосования 2020 года.
После обработки 9,08 процента протоколов участковых избиркомов лидером по федеральному округу была "Единая Россия" с 38,75 процента голосов, на втором месте была КПРФ с 25,06 процента, третье место у ЛДПР - 9,6 процента. На момент подписания номера подсчет голосов продолжался. Тем не менее стоит поговорить о ходе голосования и тенденциях этих выборов.
Новая практика: три дня на выбор
Если сравнивать активность избирателей на этих думских выборах и на предыдущих, то в 2016 году к 15.00 московского времени явка составила около 33%. В этом году уже к середине дня в воскресенье она превысила 40%. Итоговую явку ЦИК огласит в понедельник вместе с предварительными результатами голосования. По экспертным оценкам, суммарная активность избирателей за три дня будет значительно выше, чем за пятницу-субботу. Это понятно и объяснимо - возможностей проголосовать в этот раз было куда больше, чем в прошлый.
Во-первых, голосование стало многодневным, каждый избиратель мог выбрать удобный для себя день. Так, например, министр обороны Сергей Шойгу проголосовал в пятницу, спикер Госдумы Вячеслав Володин исполнил свой гражданский долг в Москве в субботу, а глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко - в родном Санкт-Петербурге в воскресенье.
Окончательные данные по явке еще не были подведены, однако стало понятно, что активность избирателей оказалась на уровне явки в прошлые выборы с небольшим превышением. По данным ЦИК РФ на 18.00 мск воскресенья, предварительная явка избирателей на них составила 45,15%. Для сравнения, явка на выборах в Госдуму в 2016 году была зафиксирована на отметке 47,88%. Активнее всех среди российских регионов к этому времени голосовали в Чечне (93,31%), Карачаево-Черкесии (83,93%), Кабардино-Балкарии (82,34%), Ингушетии (78,09%), Тыве (77,44%), Дагестане (76,11%) и Татарстане (74,93%).
В целом явка избирателей соответствует ожиданиям Центризбиркома, оценил зампред комиссии Николай Булаев. При этом в течение трех дней она "складывалась равномерно", чем в ЦИК довольны. "Значит, нам удается сориентировать и проинформировать избирателей, что ходить на выборы нужно не обязательно в первый день, - пояснил он. - В результате нет массовых случаев скопления людей. Нам удается соблюдать все, что связано с защитой людей от плотных контактов".
Если посмотреть на цифры явки по дням (пятница - 16,85%, суббота - 31,51%), этот расчет оправдался.
Наблюдатели на посту: видно все
За порядком на участках следили российские и международные наблюдатели. Только силами Общественной палаты РФ (ОП РФ) было подготовлено более 250 тысяч человек. Вместе с представителями партий и кандидатов это вдвое больше. "У нас на сегодняшний день заявилось уже около 500 тысяч наблюдателей. В среднем получается, что это больше пяти человек на участок", - сказала Памфилова на брифинге в субботу.
Судя по сообщениям наблюдателей, поступивших к моменту подписания этого номера в ситуационные центры, значительных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение волеизъявление граждан, не произошло. Об этом говорили и члены ОП РФ мониторинговой группы СПЧ, и миссии наблюдателей от МПА СНГ и ПА ОДКБ.
"На протяжении трех дней с разных регионов все удивляются - на голосовании как-то тихо. Хорошо, что тихо, значит, избирательная система стала работать хорошо и качественно, - оценил, в частности, глава мониторинговой рабочей группы по выборам СПЧ Александр Точенов. - На мой взгляд, общественное наблюдение и видеонаблюдение свой результат показали".
Отметим, что количество иностранных наблюдателей в этот раз оказалось существенно меньше, чем раньше. Виной тому - пандемия. Большинство международных организаций с пониманием восприняли просьбу российской стороны сократить миссии. Но, увы, не все.
"У нас 245 наблюдателей из 59 стран, у которых есть статус международных наблюдателей. Сейчас они разъехались по стране так, как считают нужным", - рассказала Элла Памфилова. Настрой у них конструктивный, отметила она. В частности, беседа с небольшой группой наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была "подробной и очень заинтересованной". "Они действительно предметно смотрят, и это дорогого стоит. То есть страны Европы по-разному относятся к этому. Я думаю, что честные международные наблюдатели, профессионалы, внесут свою лепту в то, чтобы показать более объективную картину (выборов)", - сказала глава ЦИК РФ.
При этом она признала, что не может понять логику действий другой международной структуры - БДИПЧ ОБСЕ, которая отказалась прислать свою миссию в Россию. "Они решили, что, как в обычное время, надо присылать 500 наблюдателей, не учитывая, что в России пандемия. Мы не можем понять их критерии, почему в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей) или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей", - сказала Памфилова.
Кроме наблюдателей в России также работали электоральные эксперты из-за рубежа. Например, политолог, президент Французского гуманитарного движения Эмманюэль Марк-Андре Леруа уже в третий раз приехал в РФ в этом качестве. "Мы общались с ответственным за техническое обеспечение электронного голосования, и нас поразили достоверность и уровень аргументации с технической точки зрения. Это позволяет говорить о том, что все демократические стандарты и процедуры соблюдаются", - заявил он.
Зарубежные оппоненты не смогли навязать народу РФ свою волю, несмотря на все попытки, оценил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. "Не получилось запутать в том числе международных наблюдателей, которые к нам приехали, - сказал сенатор. - С нашей точки зрения, это, наверное, главный итог в этой части нашей работы".
Процессу наблюдения помогали видеокамеры - выборы под их прицелом стали максимально прозрачными, считают в ЦИК. "Все тайное становится явным, теперь ничего скрыть нельзя, - отметила Элла Памфилова. - Надо быть безумцами, чтобы выставить на обозрение вбросы, все участки у нас находятся под наблюдением". Кстати, у партий, которые, конечно, пристально наблюдали за избирательным процессом, по ее словам, не было претензий к работе системы.
Нарушителей бьют по рукам
В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - по всей России прошло около 4,4 тысячи голосований на выборах всех уровней. В ряде регионов избиратели получали по девять бланков за раз. Несмотря на такой масштаб кампании, она прошла организованно и с небольшим количеством нарушений. Причем реакция на них была практически мгновенной - сомнительные бюллетени признавались недействительными, а проштрафившихся начальников в режиме реального времени отправляли в отставку.
"Всего недействительными признаны 8539 бюллетеней на 54 участках", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье вечером.
Среди причин:
Всего было подтверждено 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ. "Вот сколько на всю страну, а не тот хайп, который идет по некоторым информационным потокам", - заявила глава ЦИК. Наказание виновных последовало незамедлительно. "В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели УИК, на которых случились факты вброса", - проинформировала журналистов Элла Памфилова.
Такая же участь постигла председателя УИК N 1085 в Пятигорске. В инфоцентре ЦИК показали ролик, согласно которому ночью в помещении участка находились люди, а камеру, направленную на сейфы с бюллетенями и списками, закрыли тряпкой . Глава участковой комиссии был уволен спустя пару часов буквально в прямом эфире. Кроме того, сообщил председатель краевого избиркома Сергей Тарасов по видеосвязи с ЦИК РФ, бюллетени, которые хранились в сейф-пакетах 17 и 18 сентября, могут быть признаны недействительными. По каждому случаю работают правоохранительные органы, подчеркнула глава ЦИК.
Впрочем, не все сигналы о возможных нарушениях, в том числе - вбросах, действительно являются таковыми, заявила Элла Памфилова. Случается, что люди принимают за вброс обычное голосование, когда разные голосования проходят одновременно и избирателю приходится опускать в урну несколько бланков за раз. "У нас 60-сантиметровый бюллетень почти по каждому виду выборов. Мне в Московской области выдали четыре бюллетеня такой длины. Сначала я их все сложила, пыталась впихнуть, у меня не сразу получилось", - рассказала глава ЦИК, которая в субботу проголосовала на обычном участке. В информцентре ЦИК установили ящик для голосования и предложили журналистам попробовать опустить туда пачку бюллетеней. Оказалось, что сделать это непросто - в ряде случаев пришлось приложить силу. Если смотреть на картину нарушений в целом, то их стало "на порядок меньше" по сравнению с показателями предыдущих избирательных циклов, подчеркнула Элла Памфилова.
Это заявление подтвердили и в МВД. Как заявил журналистам начальник главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Михаил Давыдов, нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Госдуму в России, не зафиксировано. В целом же в МВД России с начала избирательной кампании зарегистрировало более пяти тысяч различных сообщений о нарушениях, и это почти в полтора раза меньше, чем в период проведения парламентских выборов 2016 года. Кроме того, в текущем году почти в полтора раза сократилось количество уголовных дел, связанных с выборами.
Еще одной тенденцией, по словам Памфиловой, стало серьезное давление на членов избиркомов. "К сожалению, у нас каждый день приносит печальные случаи. У нас сегодня третий член комиссии была увезена с сердечным приступом, потому что нагрузки очень большие. И психологическое давление большое", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК. Особенно обидно, подчеркнула она, "когда этим занимаются другие члены комиссии одной из партий".
Галочка со смайликом
Несмотря на всю серьезность выборов, в регионах не обошлось и без курьезов. С первого дня голосования в соцсети посыпались видео креативных избирателей, которые творчески подошли к избирательному процессу. Одни наряжались в зебр, драконов и рыцарей, а один даже пришел в костюме... бюллетеня.
В Ленинградской области голосовать приехал принц на фанерном коне, украшенном яблоками. Всадник порадовал членов избирательной комиссии стихами, объясняющими важность для него выборов. Конскую тему подхватили в Крыму: на участок в Ялте явился голосовать конь в пальто. В Карачаево-Черкесии на выборы приехали джигиты в национальных костюмах и, конечно, на конях (на этот раз настоящих). А на выборы в Красноярске пришел царь, наряженный по всем канонам - в длинную шубу с золотой вышивкой, шапку, сапоги.
Были и совсем необычные посетители - например, на одном из участков довольно долго ловили енота, который "сопровождал" при голосовании одного из избирателей. В другой раз енот прибыл на участок самостоятельно - в его костюм нарядился избиратель в Пензенской области.
Кстати, енот станет символом Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Планы на будущее
Уже сегодня мы узнаем, какой будет Государственная Дума восьмого созыва, чьи прогнозы исполнятся, войдут ли в нее новые партии. В полдень Центризбирком планирует огласить предварительные итоги голосования. Затем комиссия проанализиурет все составляющие избирательного процесса и по результатам примет решение о том, как будут проходить выборы в России в будущем. Но уже сейчас в комиссии предполагают, что многодневный формат голосования сохранится - это безопасно и удобно избирателям. Кроме того, ЦИК планирует расширять возможности электронного голосования - как на федеральной платформе, так и на региональных.