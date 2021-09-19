На выборах в России значительное число избирателей проголосовало онлайн

Большая - и по охвату, и по длительности - федеральная кампания по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва завершилась. Одна из особенностей этих выборов - широкое - сразу в семи субъектах РФ - использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое охватило более 2,5 млн человек.

В этом году дистанционное электронное голосование перешло на новый, можно сказать, высший уровень. Именно этот способ выбрал для себя президент России Владимир Путин, который за несколько дней до голосования ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом сотрудником. "Такая система голосования применяется во многих странах мира, неоднократно применялась и в Москве. На этот раз граждане в семи субъектах Российской Федерации могут воспользоваться этим сервисом", - отметил глава государства после голосования в пятницу. Через интернет проголосовал и премьер-министр России Михаил Мишустин, не покидая рабочего места. "Все просто, понятно, а главное - удобно. Спешить никуда не надо. Буквально делаешь выбор одним кликом", - оценил он процедуру ДЭГ. Проблем с волеизъявлением не возникло и у российских космонавтов на МКС Петра Дуброва и Олега Новицкого. Они также проголосовали на выборах в Госдуму через интернет. По словам Дуброва, "получилось очень замечательно". "Благодаря науке появилась возможность выбрать голосование онлайн с борта МКС", - отметил он.

Явка среди онлайн-избирателей уже во второй половине дня в воскресенье в Москве, Мурманской и Ярославской областях превысила 90%, в Севастополе, Курской, Нижегородской и Ростовской областях вплотную приблизилась к этому показателю. И члены ЦИК, и эксперты считают такой результат закономерным - ведь на онлайн-голосование записываются самые активные избиратели. Отметим, что и в прошлом году явка на ДЭГ превысила 90% в ходе голосования по поправкам в Конституцию и на довыборах в Госдуму по двум округам в сентябре.

Минцифры России технически готово масштабировать систему ДЭГ на всю страну, заявил глава министерства Максут Шадаев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Москва и другие шесть регионов показали свою готовность на этих выборах. "Я считаю, что это очень хороший результат, поэтому, конечно, да. Технически мы готовы, дальше - вопрос политических решений, готовности избирательных комиссий", - отметил министр.