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19.09.2021 21:25
Рубрика: Экономика

Начались исследования одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Текст: Алексей Любовецкий
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(8565)
В России начались доклинические исследования одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа. Об этом заявил глава минздрава Михаил Мурашко.

"Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут у животных", - сказал он, добавив, что дальнейшие решения будут приниматься после получения первых результатов (цитата по ТАСС).

Фото: РИА Новости
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Мурашко напомнил, что россиянам, еще не сделавшим прививку от COVID-19, важно в первую очередь пройти вакцинацию именно от этой инфекции, так как на сегодняшний день она наиболее опасна.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что в прошлом году россияне гриппом практически не болели, потому что от него привились 60% населения страны, то есть был сформирован коллективный иммунитет к этому вирусу.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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