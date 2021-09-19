Недавно избранный мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП

Джолиди Матонго, который 10 августа стал мэром южноафриканского города Йоханнесбург, погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily News.

По данным СМИ, ДТП произошло 18 сентября. Других подробностей аварии нет. Известно только, что Матонго участвовал в предвыборной кампании партии Африканский национальный конгресс. Политик сопровождал президента ЮАР Сирила Рамафосу в поездке в пригород Йоханнесбурга.

Правительство провинции Гаутенг выразило соболезнования в связи с гибелью главы города.

Матонго стал мэром всего месяц назад - после того, как его предшественник Джефф Махубо скончался от осложнений, вызванных COVID-19.