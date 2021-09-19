Новый iPhone 13 будет упакован по-другому

Apple откажется от применения пленки при упаковке iPhone 13. Это позволить заметно сократить использование пластика, утверждают в компании - примерно на 600 тонн (правда, в Apple не уточняют, за какой срок).

Таким образом, пишет Gizchina, эффектной распаковки со срыванием пленки больше не будет. Чтобы извлечь iPhone 13 из коробки, нужно будет аккуратно оторвать защитную наклейку-пломбу, удерживающую вместе две части коробки.

Напомним, что в 2020 году Apple убрала из коробок с iPhone 12 зарядные устройства, оставив только кабели. В компании объяснили это заботой об экологии, а также тем, что у владельцев гаджетов уже имеется в распоряжении достаточное количество сетевых адаптеров.