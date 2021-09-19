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Новый iPhone 13 будет упакован по-другому

Текст:   Антон Благовещенский
19.09.2021,  
13:06
Фото: EFE/APPLE INC. Фото: EFE/APPLE INC.
Фото: EFE/APPLE INC.

Apple откажется от применения пленки при упаковке iPhone 13. Это позволить заметно сократить использование пластика, утверждают в компании - примерно на 600 тонн (правда, в Apple не уточняют, за какой срок).

Apple представила iPhone 13

Таким образом, пишет Gizchina, эффектной распаковки со срыванием пленки больше не будет. Чтобы извлечь iPhone 13 из коробки, нужно будет аккуратно оторвать защитную наклейку-пломбу, удерживающую вместе две части коробки.

Напомним, что в 2020 году Apple убрала из коробок с iPhone 12 зарядные устройства, оставив только кабели. В компании объяснили это заботой об экологии, а также тем, что у владельцев гаджетов уже имеется в распоряжении достаточное количество сетевых адаптеров.

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