О чем нужно обязательно спросить учителя на родительском собрании

В школах начинаются родительские собрания. Какие вопросы надо обязательно задать учителю, а о чем не стоит спрашивать, если не хотите испортить с ним отношения.

Итак, родители собираются на первое в своей жизни собрание. Что им надо знать о педагоге? Для начала заходим на официальный сайт школы. Там обязательно будет информация о том, какое образование имеет педагог, каков его учительский стаж и как он повышал квалификацию. Все это важно.

- Вас не должно смущать, если в графе "образование" стоит "педагогическое училище" или "педагогический колледж". Очень хорошо, если педагог закончил сначала колледж, а потом вуз. Обратите внимание на стаж работы. Желательно, чтобы у учителя был хотя бы небольшой стаж, - рассказала "РГ" детский психолог, эксперт кафедры педагогических технологий непрерывного образования МГПУ Лариса Ножичкина.

Она дала шесть подсказок родителям первоклашек:

1. На собрании первым делом интересуемся: что должен уметь первоклашка? Скорее всего, ответ будет таким: завязывать шнурки, узнавать свои вещи, уметь попроситься в туалет, знать имя-отчество родителей.

2. Спрашиваем педагога, каким будет режим занятий: есть ли в школе продленка, после какого урока завтрак, сколько длится переменка, будут ли задавать домашнюю работу, какого объема?

3. Сейчас в школу приходят дети с очень разным уровнем знаний. Один уже Пушкина бегло читает, другой даже букв не знает. Задайте вопрос учителю: будет ли индивидуальный подход к ученику? Не стесняйтесь спросить: "Мой ребенок уже умеет читать, как вы будете занимать его на уроке?" И будьте внимательны к ответу: "Отведу в библиотеку, что ему делать вместе со всеми", "Сделаю своим помощником на уроке", "Посажу на последнюю парту и дам задание"…

4. На первом же собрании обменяйтесь телефонами с педагогом и сразу оговорите, в какое время удобно звонить. Некоторые учителя работают в две смены или остаются с детьми в продленке. Вам кажется, что 6-7 часов вечера - самое подходящее время, чтобы побеспокоить учителя? А может, у него только-только закончился рабочий день?

5. Допустим, ребенок имеет какое-то заболевание. Надо ли сообщать об этом учителю. "Мое мнение - да. Если ребенку нужны какие-то процедуры в течение учебного дня, есть необходимость часто выходить из класса в туалет или медицинский кабинет, скажем, для укола, надо договориться с учителем об условном знаке, чтобы каждый раз не отвлекать весь класс", - считает Лариса Ножичкина.

6. Обменяйтесь адресами электронной почты с учителем и уточните, как быстро педагог сможет вам ответить. Нет ничего необычного в том, что учитель ответит вам через день-другой. Если, конечно, речь не идет о каких-то срочных вещах. Если учитель просит вас подписаться на его страницу в Instagram, подпишитесь.

"Опыт показывает, что родителям лучше сохранять с учителем деловые отношения, обойтись без личных. Поэтому не стоит спрашивать учительницу, есть ли у нее муж, дети, в какой квартире она живет - собственной или арендует", - пояснила психолог.