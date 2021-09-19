Новости

Памфилова рассказала о подтвержденных фактах вбросов бюллетеней 12:46
ЦИК изучит сигналы о нарушениях, полученные с помощью видеокамер 12:45
Французский политик пожелал Парижу скорее признать Крым российским 12:36
В ЦИК показали, что вбросить бюллетени в урну очень сложно 12:33
Патриарх Кирилл освятил собор Александра Невского в Волгограде 12:25
Валентина Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге 12:23
"ПСЖ" опроверг информацию, что Месси получает 30 миллионов евро в год 12:20
Полпред президента в УрФО поблагодарил жителей за активность на выборах 12:20
Космонавт рассказал о голосовании на МКС: Проблем у нас не было 12:12
Россияне рассказали, сколько времени им нужно на отпуск 12:12
ЦИК: Подводить итоги выборов начнут после 21:00 в воскресенье 11:57
ОП: Число фейков о выборах сократилось в два раза 11:40
Второй модернизированный бомбардировщик Ту-160М поднялся в воздух 11:34
Продлен период для возмещения затрат компаний на профилактику COVID-19 11:33
Песков про выигрыш в "Миллионе призов": Пока не знаю, нужно проверить 11:29
Парламент КЧР избрал главой республики Рашида Темрезова 11:21
В Греции открылись участки для голосования на выборах в Госдуму 11:01
В Индонезии ликвидирован самый разыскиваемый в стране террорист 10:48
В ЦИК заявили о DDoS-атаках на ресурсы комиссии и сайт онлайн-голосования 10:41
СМИ: ЦРУ поздно предупредило Пентагон о целях атаки беспилотника в Кабуле 10:40
Песков выиграл 10 тысяч рублей в "Миллионе призов" 10:37
Политолог Алексей Чеснаков: Голосование "ногами" становится архаичным 10:29
Путин поздравил участников восстановления собора Александра Невского в Волгограде 10:26
Корреспондент "РГ" отдала голос на выборах депутатов ГД и губернатора 10:26
Названы российские города, в которые стало дешевле летать 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 11:40
Рубрика: Власть

ОП: Число фейков о выборах сократилось в два раза

Текст: Владимир Емельяненко

Семь тысяч фейков о выборах выявлено волонтерами Ситуационного центра (СЦ) Общественной палаты России. В два последних дня их число сократилось в два раза: в субботу их было около 3 тысяч, в воскресенье - менее тысячи.

Фото: Сергей Куксин/РГ
ЦИК: Явка на выборах в Госдуму составила 35,69% на 10 утра

Всего на горячую линию ОП поступило свыше 300 предупреждающих звонков о фейках, а на мобильное приложение - более 160 сообщений. По результатам обработки этих сообщений, 42 из них подтвердились, 95 - не подтвердились. Еще 55 сообщений находятся в работе.

- Киберволонтеры за период с января по сентябрь и до старта голосования выявили пять тысяч фейков о выборах, - сообщил член Общественной палаты РФ Александр Мелькевич. - Суммарно идентифицировано почти семь тысяч фейковых сообщений - только за один день выборов. Накал удалось сбить, потому что есть видеонаблюдение на участках, видеофиксация и возможность оперативно разбирать любую спорную ситуацию. Плюс профессионально работают общественные контролеры и региональные избирательные комиссии. За последний год выросла скорость реагирования.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Общественная палата Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США
BBC: У детей в четырех странах выявлен новый респираторный вирус RSV
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств