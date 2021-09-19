ОП: Число фейков о выборах сократилось в два раза

Семь тысяч фейков о выборах выявлено волонтерами Ситуационного центра (СЦ) Общественной палаты России. В два последних дня их число сократилось в два раза: в субботу их было около 3 тысяч, в воскресенье - менее тысячи.

Всего на горячую линию ОП поступило свыше 300 предупреждающих звонков о фейках, а на мобильное приложение - более 160 сообщений. По результатам обработки этих сообщений, 42 из них подтвердились, 95 - не подтвердились. Еще 55 сообщений находятся в работе.

- Киберволонтеры за период с января по сентябрь и до старта голосования выявили пять тысяч фейков о выборах, - сообщил член Общественной палаты РФ Александр Мелькевич. - Суммарно идентифицировано почти семь тысяч фейковых сообщений - только за один день выборов. Накал удалось сбить, потому что есть видеонаблюдение на участках, видеофиксация и возможность оперативно разбирать любую спорную ситуацию. Плюс профессионально работают общественные контролеры и региональные избирательные комиссии. За последний год выросла скорость реагирования.