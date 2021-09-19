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19.09.2021 12:32
Рубрика: В мире

От юристов до дрессировщика: кто баллотируется в депутаты бундестага

Текст: Екатерина Забродина
До выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября, остается ровно неделя. Согласно опросу института Insa для рубрики "Воскресный тренд" газеты Bild am Sonntag, в нем по-прежнему лидируют социал-демократы, чей список возглавляет министр финансов Олаф Шольц. Однако по сравнению с прошлой неделей рейтинг Социал-демократической партии Германии не вырос - у нее стабильно 26 процентов голосов. Союз ХДС/ХСС во главе с премьером земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом прибавил одно очко - у консерваторов сейчас 21 процент.
Министр финансов Германии Олаф Шольц. Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости Министр финансов Германии Олаф Шольц. Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости
Министр финансов Германии Олаф Шольц. Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости

На третьем месте с заметным отставанием идут "Зеленые" - партию Анналены Бербок готовы поддержать 15 процентов респондентов. У либералов из Свободной демократической партии - 12 процентов, у "Альтернативы для Германии" - 11. Пятипроцентный порог по-прежнему преодолевают "Левые" с 6 процентами голосов. Впрочем, СМИ всегда подчеркивают, что опросы отражают лишь сиюминутные предпочтения избирателей, и их нельзя считать прогнозом на выборы. В личном рейтинге кандидатов в канцлеры с большим отрывом лидирует Шольц. Если бы в Германии можно было напрямую выбирать главу правительства, за министра финансов отдал бы голоса 31 процент немцев. Позиции Шольца не пошатнул даже скандал с обыском прокуратуры в его ведомстве по делу о надзоре за отмыванием денег, о котором писала "РГ". У Лашета и Бербок по 12 процентов голосов.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Можно ли доверять предвыборным опросам в Германии

Между тем, Spiegel online составил портрет среднестатистического немецкого политика, изучив имена, возраст и профессии всех 6211 кандидатов в депутаты. Гендерный баланс - явно в пользу сильного пола, дамы составляют лишь треть всех списков (2021 человек). На их основании вырисовывается образ "европейского слегка поседевшего мужчины с самым обычным именем". Чаще всего в них фигурируют Михаэль (125 раз), Томас (120), Андреас (99), Кристиан (92) и Штефан (77). В среднем им около пятидесяти лет. Имена иностранного происхождения встречаются лишь начиная с 342-й строчки рейтинга. Среди них три Мохамеда и Эркана. Есть одна Ясмин. Ну, а самые популярные женские имена в бюллетенях - Сюзанна и Сабина. Немало и тезок кандидатов в канцлеры - четырнадцать Олафов, восемь Арминов и две Анналены. А еще за депутатские кресла поборются Адонис, Корнель-Аннета и Эзра-Леон.

Самые распространенные профессии кандидатов в депутаты - юристы, наемные служащие, предприниматели, учителя, врачи, программисты, инженеры и научные работники. Есть один машинист поезда, консультант по вопросам брака, строитель путей и даже дрессировщик собак. А еще в немецкую большую политику идут 30 медсестер, одна акушерка (на фоне пандемии популярность врачей и персонала больниц заметно выросла) и 17 домохозяек.

Любопытно, что 386 кандидатов, то есть более шести процентов, - это студенты. В основном они выдвигаются от "Зеленых" и от сатирической партии "ПАРТИЯ". В бундестаг также хотят попасть 153 пенсионера. Большинство из них идут на выборы от непарламентских коммунистических партий.

В мире Европа Германия Парламентские выборы в Германии

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