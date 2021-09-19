Памфилова: На 45 участках признаны недействительными 7465 бюллетеней

Участковые комиссии признали недействительными 7 465 бюллетеней из-за различных нарушений, рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней по ряду причин", - сообщила она в воскресенье в информационном центре ЦИК.

Среди причин:

- Вбросы в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской областях;

- Бракованный тираж в Мордовии, - КОИБы не считывают бланки;

- Некачественно оформленный реестр выездного голосования в Ленинградской и Московской областях;

- Ошибки при оформлении документов на надомное голосование в Челябинской области;

- В Ульяновской области член комиссии заполнил бюллетень за избирателя;

- В Самарской области член УИК проголосовал за родственника;

- В Кемеровской области нарушена целостность сейф-пакета;

- На Камчатке у переносного ящика отвалилась крышка;

- В Башкирии забыли опечатать ящик для выездного голосования, в нем обнаружен один лишний бюллетень.