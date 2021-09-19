Памфилова: На 45 участках признаны недействительными 7465 бюллетеней

Участковые комиссии признали недействительными 7 465 бюллетеней из-за различных нарушений, рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней по ряду причин", - сообщила она в воскресенье в информационном центре ЦИК.
Среди причин:
- Вбросы в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской областях;
- Бракованный тираж в Мордовии, - КОИБы не считывают бланки;
- Некачественно оформленный реестр выездного голосования в Ленинградской и Московской областях;
- Ошибки при оформлении документов на надомное голосование в Челябинской области;
- В Ульяновской области член комиссии заполнил бюллетень за избирателя;
- В Самарской области член УИК проголосовал за родственника;
- В Кемеровской области нарушена целостность сейф-пакета;
- На Камчатке у переносного ящика отвалилась крышка;
- В Башкирии забыли опечатать ящик для выездного голосования, в нем обнаружен один лишний бюллетень.