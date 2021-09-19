Памфилова предложила установить неделю школьных каникул для проведения выборов

Новости

Милорад Додик и Новак Джокович спели на свадьбе у легенды сербского дзюдо 18:42
Под Ярославлем члены УИК добрались до избирателей на тракторе 18:31
Сенатор Инна Святенко: Выборы в Москве стали спокойнее 18:19
Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус 18:10
Явка на выборах в Кузбассе составила почти 70 процентов 17:59
Явка на выборы в Москве превысила 43% 17:56
На испанском острове Пальма произошло извержение вулкана 17:48
В ближайшие часы в Москве ожидается резкое усиление ветра 17:27
На что обратить внимание в выписке ЕГРН при покупке недвижимости 17:17
Жерар Депардье проголосовал в посольстве РФ в Париже 17:16
В Осетии прошли выборы на самом высокогорном избирательном участке РФ 17:10
Эксперт отметил надежность и прозрачность онлайн-голосования 17:03
Подведены итоги первых российско-французских переговоров по шампанскому 16:56
В Москве побит рекорд явки на онлайн-голосование 16:48
Матвиенко оценила решение о выплатах 50 тысяч рублей всем блокадникам 16:31
Центральную Россию ждет аномальное похолодание со снегом 16:29
Представители России и США обсудили вопрос о вмешательстве в выборы 16:22
Явка на выборах в Подмосковье превысила 37 процентов 16:19
В Петербурге проголосовали Михаил Боярский и Лариса Луппиан 16:08
На участках в Бразилии начались выборы депутатов Госдумы 16:03
Европейские эксперты оценили выборы в России 15:37
Ученые обнаружили возможных виновников пандемии коронавируса 15:36
Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии 15:16
Дмитрий Песков отдаст выигрыш "Миллиона призов" на благотворительность 15:12
В Роспотребнадзоре исключили новую волну коронавируса из-за штамма "мю" 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 18:22
Рубрика: Власть

Памфилова предложила установить неделю школьных каникул для проведения выборов

Текст: Татьяна Замахина
В школах могут ввести каникулы в октябре в период выборов, ведь в учебных заведениях традиционно организуются избирательные участки. Рассмотреть такую идею предложила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, она собирается обсудить эту инициативу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Данная тема была затронута в ходе дискуссии в общественном штаба по наблюдению за выборами в Москве. До этого Памфилова рассказала о своем предложении на "Деловом завтраке" в "РГ".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Памфилова сообщила о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК

"Я вам скажу только мою позицию, я буду говорить с президентом об этом", - уточнила председатель ЦИК. Она объяснила, что в некоторых школах в конце октября вводятся каникулы, но не во всех. "Если где-то к единому знаменателю прийти, и в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю, то можно было бы проводить выборы без больших потерь", - заявила Памфилова.

По ее словам, она считает оптимальным для проведения выборов конец октября. "Вот перепись проводят в октябре. Знаете почему? Октябрь считается самым маломобильным месяцем", - сравнила глава ЦИК.

Она предложила обсудить это со специалистами, взвесить все аспекты. Это будет актуально, "если трехдневное голосование приживется", уточнила Памфилова.

Что касается другого варианта - переноса избирательных участков из зданий школ, то это, по ее оценке, невозможно, поскольку участков "очень много, они уже адаптированы, привычны, и людям удобно там голосовать, так как они находятся в шаговой доступности".

Власть Работа власти Госфонды и контрольные органы ЦИК

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Памфилова предложила установить неделю школьных каникул для проведения выборов
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств