Памфилова предложила установить неделю школьных каникул для проведения выборов

В школах могут ввести каникулы в октябре в период выборов, ведь в учебных заведениях традиционно организуются избирательные участки. Рассмотреть такую идею предложила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, она собирается обсудить эту инициативу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Данная тема была затронута в ходе дискуссии в общественном штаба по наблюдению за выборами в Москве. До этого Памфилова рассказала о своем предложении на "Деловом завтраке" в "РГ".

"Я вам скажу только мою позицию, я буду говорить с президентом об этом", - уточнила председатель ЦИК. Она объяснила, что в некоторых школах в конце октября вводятся каникулы, но не во всех. "Если где-то к единому знаменателю прийти, и в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю, то можно было бы проводить выборы без больших потерь", - заявила Памфилова.

По ее словам, она считает оптимальным для проведения выборов конец октября. "Вот перепись проводят в октябре. Знаете почему? Октябрь считается самым маломобильным месяцем", - сравнила глава ЦИК.

Она предложила обсудить это со специалистами, взвесить все аспекты. Это будет актуально, "если трехдневное голосование приживется", уточнила Памфилова.

Что касается другого варианта - переноса избирательных участков из зданий школ, то это, по ее оценке, невозможно, поскольку участков "очень много, они уже адаптированы, привычны, и людям удобно там голосовать, так как они находятся в шаговой доступности".