Памфилова рассказала о подтвержденных фактах вбросов бюллетеней

В нескольких регионах зафиксированы вбросы бюллетеней, бланки признаны недействительными. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре в воскресенье.

"В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах РФ. Это Республика Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области", - сообщила председатель комиссии.

"Во всех случаях бюллетени признаны недействительными. Продолжаются проверки правоохранительными органами", - добавила Памфилова и поблагодарила МВД за оперативную работу.