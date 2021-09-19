Памфилова сообщила о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК

На сайт Центризбиркома в ходе выборов обрушился шквал кибератак, которые в половине случаев организованы в США. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, уточнив, что в прежние избирательные кампании такого не было.

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы разного уровня во всех регионах страны, и основное внимание, конечно, приковано к выборам в Госдуму. Интерес проявили и хакеры.

Как заявила Памфилова, Центризбирком никогда не сталкивался с такими мощными кибератаками на свой сайт, как во время нынешних выборов. "Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было", - сказала она в ходе обсуждения этой темы в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.

По данным ЦИК, атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Памфилова рассказала, что удалось выявить "несколько очень уязвимых точек", которые могут повлиять на устойчивость информационных систем ЦИК в случае, если атаки усилятся. "Нам надо все плюсы и минусы этой системы отработать", - подчеркнула она.

В ЦИК также заявляли о массовых кибератаках и на систему дистанционного электронного голосования. Они идут круглосуточно, говорил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. Однако системы защиты справляются, сбоев не отмечается.