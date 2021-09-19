Песков про выигрыш в "Миллионе призов": Пока не знаю, нужно проверить

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не проверил, выиграл ли он в розыгрыше призов после онлайн-голосования. О том, что Песков получил 10 тысяч баллов, сообщил журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов​​​.

"Пока не знаю! Нужно проверить!" - сказал Песков РИА Новости.

Напомним, среди участников онлайн-голосования будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира, 100 машин и сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей. Для участия в розыгрыше надо активировать свой код на сайте ag-vmeste.ru.