Певец Кай Метов рассказал о самочувствии после ДТП в Беларуси

Как передает телеканал "Гродно Плюс", автомобиль с артистом попал в аварию возле Минска.

Позже Метов вышел на связь, рассказав подробности ЧП. По словам певца, он находился на заднем сиденье автомобиля, когда "водитель не справился с управлением, и машину на приличной скорости занесло".

"К счастью, все живы и здоровы, нам сразу же была оказана первая медицинская помощь", - цитирует артиста РИА Новости.

Кай Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. В армии выступал в составе ВИА "Молодость". Свои первые песни ("Мама! Я хочу быть пионером" и "Битое стекло") записал в 91-м. В 93-м вышел дебютный альбом артиста Position №2, стяжавший гигантскую популярность.

Несколько раз появлялся в телесериалах как актер.