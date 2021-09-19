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Певец Кай Метов рассказал о самочувствии после ДТП в Беларуси

Поп-музыка
    19.09.2021, 08:57
Текст:   Олег Усков
56-летний российский певец и автор песен Кай Метов попал в больницу после ДТП в Беларуси, где он должен был принимать участие в концерте по случаю Дня города Гродно.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Как передает телеканал "Гродно Плюс", автомобиль с артистом попал в аварию возле Минска.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Позже Метов вышел на связь, рассказав подробности ЧП. По словам певца, он находился на заднем сиденье автомобиля, когда "водитель не справился с управлением, и машину на приличной скорости занесло".

"К счастью, все живы и здоровы, нам сразу же была оказана первая медицинская помощь", - цитирует артиста РИА Новости.

Кай Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. В армии выступал в составе ВИА "Молодость". Свои первые песни ("Мама! Я хочу быть пионером" и "Битое стекло") записал в 91-м. В 93-м вышел дебютный альбом артиста Position №2, стяжавший гигантскую популярность.

Несколько раз появлялся в телесериалах как актер.

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