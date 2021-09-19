Одна из острых проблем сферы ЖКХ - это устаревшие коммуникации, в частности трубы. В любом регионе нашей страны периодически возникают чрезвычайные ситуации, связанные с прорывом коммунальных систем.

Люди на какое-то время остаются без водоснабжения и водоотведения, коммунальщики без конца латают то, что уже давно устарело, по сути, впустую тратя бюджетные деньги.

Так, по данным Росстата, в среднем в регионах подлежит срочной замене около 45 процентов водопроводных и водоотводных систем. К счастью, вопрос модернизации коммунальных сетей уже находится на контроле у государства. Так, для решения этой проблемы действует ряд федеральных проектов и программ, в частности запущен пилотный проект "60+" по модернизации коммунальной инфраструктуры с износом свыше 60 процентов.

Однако для решения этой проблемы недостаточно просто заменить старые трубы на такие же новые, иначе спустя какое-то время ситуация вновь повторится. Металлические трубы подвержены коррозии, которая, к сожалению, наступает очень быстро.

Похожая ситуация наблюдается и в нефтегазовом комплексе, где большая часть трубопроводов также устарела. По оценке минэнерго, протяженность эксплуатируемых нефтегазопроводов в России составляет около 285 тысяч километров.

При этом примерно 75 процентов труб было проложено еще в советское время, то есть более 30 лет назад. Для стальных труб такой возраст является критическим, именно поэтому в последнее время работники нефтегазового сектора все чаще фиксируют аварии на нефтепроводах.

Производство полимерных труб ведет экономику страны по инновационному пути развития

Согласно статистике, только за 2020 год произошло более 10 тысяч инцидентов, связанных с потерей герметичности на трубопроводах. Причем в подавляющем большинстве случаев причиной аварии стала коррозия металла.

Любая подобная авария - это потеря денег. Конечно, нефтегазовые компании пытаются решить проблему продления срока службы имеющихся труб, например, проводят антикоррозионную обработку, однако все это лишь временные меры.

Единственно верным решением, по мнению экспертного сообщества, должен стать постепенный отказ от металлических труб в пользу полимерных. Это справедливо как для сферы ЖКХ, так и для нефтегазового сектора.

"По сравнению с металлическими трубами полимерные имеют ряд преимуществ, - поясняет профессор кафедры "Управление проектами и программами Capital Group" РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Потравный. - В частности, это малый вес, хорошая гибкость, устойчивость к агрессивным средам и нагрузкам. При этом монтаж полимерных труб проходит и легче, и быстрее. Кроме того, стоимость полимерных труб несколько ниже традиционных металлических".

Поскольку полимерные трубы эластичны, они не лопаются при замерзании в них воды, не трескаются и не ломаются при ударах, пригодны для монтажа в горной местности и в сейсмоопасных районах. Такие трубы более устойчивы к различной химии и одновременно более гигиеничны, поскольку в них не происходит размножения бактерий. Внутреннее сечение не зарастает биологической пленкой, не забивается органикой, а это значит, что пропускная способность остается 100-процентной даже спустя большое количество времени. Полимерные трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления, имеют срок службы не менее 50 лет. Кроме того, полимерные трубы выигрывают и еще по одному немаловажному параметру - по стоимости обслуживания, которая будет значительно меньше по сравнению со стоимостью эксплуатации металлических труб.

"Благодаря преимуществам полимерных труб, таким как гибкость и прочность, высокая химическая стойкость, длительный срок службы, экологичность и долговечность в процессе эксплуатации, стало возможно создавать трубопроводные системы с минимальными затратами времени и ресурсов, в том числе бестраншейными методами строительства, когда можно не нарушать благоустройство городов и не создавать дискомфорт жителям многочисленными стройками и раскопками, - отмечает генеральный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский. - Все это позволяет значительно повысить эффективность трубопроводной инфраструктуры. Сегодня полимерные трубы - это реальный и инструмент оптимизации коммунальных тарифов и повышения качества коммунальных услуг, в том числе за счет распределения амортизации на более длительный период срока службы ПЭ-трубопровода. И самое главное, что применение полимерных труб напрямую влияет на улучшение качества жизни людей благодаря тому, что не происходит вторичного загрязнения воды, транспортируемой по ПЭ-трубам, снижается количество аварий, а значит, вода или газ поставляются в дома без перебоев".

В Европе уже давно ощутили пользу от внедрения полимерных труб, которые пришли на смену металлическим. Например, применение полимерных труб в сфере ЖКХ во многих европейских странах доходит до 85 процентов. В России пока этот показатель находится на уровне 35 процентов. И хотя Россия отстает от общемировых темпов производства и потребления полимерной трубной продукции, эта тенденция должна совсем скоро измениться в лучшую сторону.

Необходимость перехода от традиционных металлических труб к полимерным понимают на самом высшем уровне. Так, выступая на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске, президент Владимир Путин особо отметил высокую эффективность применения полимерной трубной продукции в сфере ЖКХ. "В ЖКХ полимерные трубы позволяют экономить до 50 процентов затрат на обслуживание водопроводов и канализации", - подчеркнул Владимир Путин.

Производство полимерных труб относится к высокотехнологичному производству, а значит, косвенно стимулирует развитие смежных отраслей и производств, что ведет нашу экономику по инновационному пути развития.