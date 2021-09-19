Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год

Правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. Поскольку выходные дни 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, да еще совпадают с нерабочими праздничными днями, то их переносят на 3 и 10 мая соответственно. Таким образом, в мае у граждан будет два четырехдневных отдыха - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Также трехдневные выходные будут по случаю 8 Марта. Но перед этим предстоит шестидневная рабочая неделя, поскольку нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Елена Березина