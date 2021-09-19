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19.09.2021 09:50
Рубрика: В мире

Представители секс-меньшинств пройдут маршем по Киеву

Текст: Юрий Чернов

Представители секс-меньшинств сегодня пройдут маршем по столице Украины. "Парад равенства" или "ЛГБТ-марш" впервые прошел в Киеве в 2013 году.

Фото: Gettyimages
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Уже с раннего утра в украинской столице начали собираться организованные группы националистов, несмотря на то, что начало марша намечено на 11 часов воскресенья. Последние подобные акции в Киеве непременно заканчивались столкновениями между представителями ЛГБТ-сообщества и радикалами.

По информации работающих в Киеве корреспондентов, по маршруту движения представителей ЛГБТ-сообщества выставлено значительное число нарядов полиции и нацгвардии Украины. Перекрыты улицы Льва Толстого и Владимирская.

Пройти на мероприятие можно только после досмотра силами полиции, которые проверяют участников акции на наличие колющих, режущих и иных запрещенных предметов. В разные годы, согласно статистике украинских СМИ, на подобных мероприятиях участвовало от 1,5 до 5 тысяч человек. В этом году участники парада рассчитывают, что в марше примет участие 10 тысяч.

Националисты выбрали местом своего сбора парк имени Тараса Шевченко, они обещают провести сегодня акцию против "Парада равенства". На данный момент в парке собралось около 100 представителей известных на Украине радикальных и националистических движений.

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